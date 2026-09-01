不像典型腸病毒！1歲童發燒後嗜睡、頸部歪斜 3次就醫確診D68型重症

衛福部疾管署公布，國內新增一例腸病毒感染併發重症病例，為北部一歲多歲男童，8月上旬起陸續出現發燒、咳嗽及流鼻水等症狀，至醫院就醫診斷為肺炎並收治住院，於8月9日出院二周後陸續出現全身無力、食欲及活動力下降等情形，兩度就醫住院治療，經通報檢驗確認為腸病毒D68型併發重症，目前已出院返家休養。

疾管署防疫醫師林詠青說，此名重症孩童沒有特殊病史，8月上旬起出現高燒至39度及呼吸道症狀，於醫院治療期間經X光檢驗發現，男童感染肺炎，經治療症狀改善後出院返家。但返家後一周卻出現低燒約攝氏37度、全身無力及頸部歪斜，又回醫院門診就醫，經檢查沒有明顯異常即返家觀察。

但男童再度返家後，全身無力未改善，又出現食欲下降、嗜睡等症狀，再度就醫，並從門診轉至急診進一步檢查，確認是D68型腸病毒。因男童出現嗜睡、肢體無力、頸部歪斜等神經學症狀，再進行脊椎磁振造影檢查，研判腸病毒合併急性無力脊髓炎，而收治加護病防治療，當症狀好轉後，2天後轉入普通病房，再經一周治療出院，但因男童上肢肌力沒有完全恢復，後續安排繼續門診追蹤。

林詠青說，疫調部分顯示，男童同住接觸者跟所在的幼兒機構接觸者沒有不適症狀。他提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物供預防及治療。

依疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情呈緩升趨勢，腸病毒就診人次於上周8月23日至29日門急診就診計7058人次，較前一周的6690人次，上升幅度達5.5%，社區疫情傳播風險持續；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A16型。

今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，並含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型5例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例；本周開學後學童返校互動機會增加，將提升傳播風險，呼籲民眾留意嬰幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

由於，腸病毒傳染力強，本周適逢各級學校開學，腸病毒易透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中，經手足間傳播，感染嬰幼兒，籲請家長與教托育機構人員，加強自身及教導孩童落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確勤洗手與洗手時機等良好衛生觀念，並定期清潔環境。

因酒精對腸病毒之毒殺效果有限，建議使用濃度500ppm的含氯漂白水，採用10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水，以清潔及消毒孩童常接觸之物品及玩具；另家中孩童如經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息不上課或至公共場所，並避免與其他嬰幼童接觸，以降低腸病毒傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展快速。幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應密切觀察是否出現重症前兆，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。