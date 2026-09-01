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又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘超標不符規定，新北市衛生局日前會同衛福部食藥署稽查。圖／新北衛生局提供
永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘超標不符規定，新北市衛生局日前會同衛福部食藥署稽查。圖／新北衛生局提供

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

衛生局表示，另查該原料以不同比例混合製成「金葫蘆特級胡麻油3L (有效日期: 2028/8/13)」及「好時來小磨香油3L（有效日期: 2028/8/18）」生產共630罐，販售予散客共283罐，其餘均未販售並予以封存。

衛生局提醒消費者，若曾購買到問題批號之產品請立即暫停食用，相關退換貨資訊可電洽永利/辰邦公司聯絡專線：02-85213811。另針對本次檢出苯駢芘檢出異常，已通知原料油廠所轄衛生局進一步釐清。

衛生局再次呼籲食品業者，應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣市主管機關。若經衛生機關查獲食品業者違反規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

金葫蘆特級胡麻油驗出苯駢芘超標，已遭衛生局要求下架。圖／新北衛生局提供
金葫蘆特級胡麻油驗出苯駢芘超標，已遭衛生局要求下架。圖／新北衛生局提供

衛生局 超標 大豆 下架

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