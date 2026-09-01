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灃食啟動蔬食教室　以料理實作推動飲食教育

文／ 灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食教育基金會攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」主廚團隊，舉辦四梯次「2026綠星小廚神夏令營」，透過遊戲、料理與品牌提案，培養孩子面對食物時的觀察、判斷與選擇能力。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供
灃食教育基金會攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」主廚團隊，舉辦四梯次「2026綠星小廚神夏令營」，透過遊戲、料理與品牌提案，培養孩子面對食物時的觀察、判斷與選擇能力。 圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供

灃食公益飲食文化教育基金會（以下簡稱灃食教育基金會）攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」主廚團隊，推出四梯次「2026綠星小廚神夏令營」，梯梯額滿。課程結束後，不少孩子主動將料理帶回家庭實踐，並詢問後續活動，家長也期待更多兒童、親子及成人課程；回應參與者好評與需求，基金會將以「灃食蔬食教室」為飲食教育實作基地，持續發展不同年齡與主題的課程。

夏令營以「做中學、玩中學」的方式，將透明、健康與永續飲食轉化為生活體驗。課程結合灃食開發之《平衡地球美食家》永續桌遊、料理實作以及餐廳品牌提案，讓孩子在食材來源、健康與環境之間練習思考，並為自己的飲食選擇說出理由。

料理實作以近年受到關注的酸種麵包為題，讓孩子認識發酵科學，並以酵種「老魯邦種」可持續餵養、反覆使用的特性，理解珍惜食材與延續利用的概念。在陽明春天主廚團隊帶領下，孩子也透過嗅聞、觸摸、料理與品嘗，探索植物性食材的色彩、氣味與口感，並運用不同食材完成創意料理，看見蔬食多元豐富的風味與可能。

課堂所學也實際延伸至家庭生活，有孩子與家人製作貓耳朵，或把帶回的酸種麵糰塑成喜愛的角色，一同烘烤品嘗；也有人主動列出採買清單，準備在家繼續實作鬆餅。從家長回饋孩子主動參與料理過程，到詢問「開學後會再舉辦嗎？」，也讓基金會看見飲食教育持續走進日常的可能。

灃食教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示：「灃食希望以蔬食作為孩子認識永續飲食的入口，透過接觸不同的植物性食材，理解食物來源、健康與環境之間的關係。從『我不想吃蔬菜』走到『我願意試試不同的食物』，看似小小的改變，卻是培養飲食選擇力很重要的一步。」

延續捐助人代表魏應充所倡議的環境永續理念，灃食教育基金會將在蔬食教室串聯食材認識、料理實作與永續生活，規劃更多元的飲食教育內容，讓孩子與家庭持續探索食物，將選擇力落實於日常餐桌。

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