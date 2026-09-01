2009年後出生「一輩子不能買菸」？ 石崇良：全球仍在試驗世代禁菸

英國通過「世代禁菸」法案，馬爾地夫已正式上路，台灣是否也要跟進，保護年輕世代？衛福部長石崇良表示，菸、酒都是明確致癌物，降低民眾暴露當然是政策目標，但以立法方式推動「世代禁菸」，目前全球案例仍少，政策效果及可能衍生問題都需持續觀察，台灣將蒐集各國實施經驗再審慎評估。

國民黨立委廖先翔提案修正「菸害防制法」，主張2009年1月1日後出生者終身不得合法取得菸品，草案已逕付二讀。石崇良指出，菸害對健康的危害明確，菸草與酒精飲料都被列為第一級致癌物，因此從公共衛生角度，降低甚至避免接觸當然是共同目標。不過，是否進一步採取立法強制「世代禁菸」，國際間目前仍沒有太多實施經驗。

石崇良說，目前真正已實施世代禁菸政策的國家以馬爾地夫最具代表性。馬爾地夫自2025年11月1日起規定，2007年1月1日以後出生者不得購買、使用菸草產品，且同樣適用於外國旅客，成為全球第一個正式實施全國性「世代禁菸令」的國家。

英國則已完成立法，但未正式上路。英國「菸草與電子煙法」今年4月獲得國王皇家御准正式成為法律，核心規定為禁止向2009年1月1日以後出生者販售菸草，透過逐年提高合法購菸年齡，讓年輕世代永遠無法合法購買菸品。不過，相關制度仍待依規定時程落實。

至於曾被視為世代禁菸先驅的紐西蘭，2022年一度立法規定2009年以後出生者終身不得購買菸品，原定逐步上路，但政黨輪替後政策轉向，新政府於2024年撤銷相關規定，也凸顯世代禁菸除公共衛生效益外，仍涉及執法、黑市、社會接受度及政策延續性等問題。

「任何政策都有正面及負面效果，最重要的是利要大於弊。」石崇良說，目前以法律強制世代禁菸，在全球仍屬相對新的政策工具，甚至可說還在「試驗階段」。台灣會密切蒐集馬爾地夫等國實施後的成效，包括是否真正降低青少年吸菸率，以及有無衍生非法菸品市場等問題，再作為政策研議的重要依據。

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