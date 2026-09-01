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全聯最新代言人超狂！江蕙、江淑娜罕見合體 二姐還要請喝咖啡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯全新形象廣告，二姐江蕙驚喜攜手江淑娜，姊妹難得同框。全聯/提供
全聯全新形象廣告，二姐江蕙驚喜攜手江淑娜，姊妹難得同框。全聯/提供

全聯福利中心1日揭曉年度全新品牌形象廣告，找來台語歌壇天后「二姐」江蕙與妹妹「三姐」江淑娜共同拍攝，姊妹倆難得在鏡頭前合體，並以江蕙經典歌曲〈甲你攬牢牢〉貫穿全片。配合新廣告登場，全聯也宣布，9月12日至10月11日每周六、日推出「來全聯，二姐請你喝咖啡」活動，會員消費即有機會免費獲得OFF COFFEE精品美式咖啡。

全聯實業暨元利建設董事長林敏雄與江蕙私交甚篤，雙方多年來交情深厚。此次全聯年度品牌形象廣告邀來江蕙，並找來妹妹江淑娜一同入鏡，姊妹倆難得合體，也為全聯最新品牌廣告增添話題。

全聯表示，今年品牌形象廣告以「在地的全聯，讓日常更美好」為主軸，邀請江蕙、江淑娜姊妹共同入鏡，將兩人私下相處及逛超市、採買生活用品等日常互動搬進廣告。這也是江蕙年初演唱會後，再度以不同形式出現在消費者面前。

江蕙與江淑娜私下其實都是全聯常客，平時會親自採買食材及生活用品，也經常到彼此家中下廚。經紀團隊透露，江蕙拿手菜包括海鮮粥、客家小炒，江淑娜則擅長奶油螃蟹及各式蒸魚。江淑娜更笑虧姊姊「逛全聯逛到從小姐變二姐」。

拍攝當天全聯特別封店進行作業，原本安排兩人配合劇情挑選商品，沒想到姊妹倆進入賣場後真的開始採買。面對經紀團隊提醒正在拍廣告，江蕙還笑說：「你不覺得很好買嗎？讓我先買一下啦，免得等等拍完沒體力採購！」兩人並利用拍攝空檔補齊近期需要的生活用品。

此次廣告也找來廣告導演林志鴻操刀，以江蕙經典名曲〈甲你攬牢牢〉串起姊妹互動與日常採買情境，呈現江蕙從舞台上的天后回到生活中推購物車、挑選商品的一面。

廣告中的「請你喝咖啡」橋段也將延伸至實體通路。全聯表示，9月12日至10月11日每周六、日，消費者憑全聯會員卡、PX Pay或全支付消費，系統將隨機贈送OFF COFFEE精品美式咖啡一杯，冰、熱皆可選，原價45元，數量有限、送完為止。

全聯自1998年成立至今已28年，公司表示，長期透過通路支持國產農漁畜產品及友善耕作，並透過旗下四大公益基金會投入社會關懷、生態保育、文化藝術及傳統技藝推廣。近年也持續優化門市與數位服務，並逐步推動電子價卡建置，希望提升價格資訊即時性及消費者購物體驗。

江蕙 全聯 咖啡

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