健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

石崇良表示，健康幣將與健保「健康存摺」串接，10月1日起，健康存摺將出現健康幣專區，民眾完成符合規定的健康行為即可累積點數。依目前規畫，包括成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等都可累積健康幣。以疫苗為例，流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，不論公費或自費，只要符合相關規定並完成資料上傳，都有機會取得點數。

健康幣究竟值多少錢？石崇良說，目前超商、賣場洽談方向以「1幣折抵1元」為原則，但不同合作業者可能採取不同換算方式。依國健署先前公布規畫，不同年齡及健康風險族群，兩年內可累積點數不同，最高約可達1萬3150點。例如接種流感疫苗可獲450點、新冠疫苗900點，接受乳癌或肺癌篩檢各可獲1000點，鼓勵民眾把「預防疾病」變成可以累積的健康資產。

石崇良透露，健康幣的「使用版圖」還會持續擴大。除了賣場、超商及壽險業者已接近完成洽談，藥局也正在提出合作方案，運動中心則洽談包括費用折抵、體驗券兌換等方式。醫療院所也陸續表達參與意願，未來民眾累積的健康幣，有望直接折抵部分自費健檢、自費疫苗等費用。

至於外界關心政府並未編列大筆預算直接支付健康幣，是否可能「看得到、換不到」？石崇良表示，健康幣採民間合作模式，9月還將舉辦招商說明會，邀請有意加入「健康幣大聯盟」的業者提出方案，但合作商品及服務必須符合促進健康的精神，兌換機制也必須能夠核實，避免衍生不當交易等問題。

健康幣並非永久有效，石崇良強調，許多健康行為必須長期累積，例如部分健康檢查每兩年一次、疫苗則是每年接種，因此健康幣點數效期設定為「兩年」，希望藉此鼓勵民眾持續進行健康管理，而非只為了拿點數完成一次性的篩檢或接種。

另外，健康幣並非只有本國人可以參加。石崇良說，制度是與健保卡及健康存摺連結，因此只要是在台灣具有健保資格、持有健保卡的民眾，包括符合資格的外籍人士，都可參加。衛福部預計9月再召開記者會，正式公布合作通路、兌換方式及完整遊戲規則，10月1日全面啟動。