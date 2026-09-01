快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
健康幣政策將於10月1日開跑，兌換內容除了超商、賣場及壽險業者外，衛福部正擴大洽談藥局。聯合報系資料照
健康幣政策將於10月1日開跑，兌換內容除了超商、賣場及壽險業者外，衛福部正擴大洽談藥局。聯合報系資料照

健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

石崇良表示，健康幣將與健保「健康存摺」串接，10月1日起，健康存摺將出現健康幣專區，民眾完成符合規定的健康行為即可累積點數。依目前規畫，包括成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種等都可累積健康幣。以疫苗為例，流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，不論公費或自費，只要符合相關規定並完成資料上傳，都有機會取得點數。

健康幣究竟值多少錢？石崇良說，目前超商、賣場洽談方向以「1幣折抵1元」為原則，但不同合作業者可能採取不同換算方式。依國健署先前公布規畫，不同年齡及健康風險族群，兩年內可累積點數不同，最高約可達1萬3150點。例如接種流感疫苗可獲450點、新冠疫苗900點，接受乳癌或肺癌篩檢各可獲1000點，鼓勵民眾把「預防疾病」變成可以累積的健康資產。

石崇良透露，健康幣的「使用版圖」還會持續擴大。除了賣場、超商及壽險業者已接近完成洽談，藥局也正在提出合作方案，運動中心則洽談包括費用折抵、體驗券兌換等方式。醫療院所也陸續表達參與意願，未來民眾累積的健康幣，有望直接折抵部分自費健檢、自費疫苗等費用。

至於外界關心政府並未編列大筆預算直接支付健康幣，是否可能「看得到、換不到」？石崇良表示，健康幣採民間合作模式，9月還將舉辦招商說明會，邀請有意加入「健康幣大聯盟」的業者提出方案，但合作商品及服務必須符合促進健康的精神，兌換機制也必須能夠核實，避免衍生不當交易等問題。

健康幣並非永久有效，石崇良強調，許多健康行為必須長期累積，例如部分健康檢查每兩年一次、疫苗則是每年接種，因此健康幣點數效期設定為「兩年」，希望藉此鼓勵民眾持續進行健康管理，而非只為了拿點數完成一次性的篩檢或接種。

另外，健康幣並非只有本國人可以參加。石崇良說，制度是與健保卡及健康存摺連結，因此只要是在台灣具有健保資格、持有健保卡的民眾，包括符合資格的外籍人士，都可參加。衛福部預計9月再召開記者會，正式公布合作通路、兌換方式及完整遊戲規則，10月1日全面啟動。

健康幣 健康 石崇良

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感疫苗採購量首破700萬劑！擴大接種增3類人 10/1開打

整理包／皮克敏玩家無痛換！運動部推「揮汗有禮」 超商雞胸肉、咖啡免費拿

開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

整理包／毛孩完成寵物登記爽抽300元！抽獎加碼健檢補助一次看

相關新聞

整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

健康幣10月1日開跑！2年最高可累積1萬3150點 研擬 「1幣抵1元」

顧健康還能賺好康，衛福部長石崇良今表示，「健康幣」確定自10月1日上路，搭配今年流感、新冠疫苗開打，民眾只要有健保卡、使用「健康存摺」，就能參加健康幣活動，不限中華民國國籍，符合健保資格的外籍人士也可參與。除了超商、賣場及壽險業者，衛福部正擴大洽談藥局、醫療院所及運動中心，未來健康幣甚至可望拿來折抵自費健檢、自費疫苗費用。

又驗出芝麻油、大豆油苯駢芘超標 新北衛生局要求下架回收

新北市衛生局表示，日前接獲永利油廠公司自主通報販售的特級胡麻油檢出苯駢芘 2.9 μg/kg超標不符規定，經會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題油品由「福壽100%芝麻油（EXP:2028/4/19，190KG/桶）」及大豆沙拉油混合生產共859.2 L，已全數攔截未售出並予以封存。

2027春節請假攻略！3種假期長度自選 最多請5天休16天

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。至於新冠肺炎疫情，依疾管署監測顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。