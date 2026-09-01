開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。至箊新冠肺炎疫情，依疾管署監測顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%。

疾管署發言人林明誠說，隨各級學校陸續開學，師生互動頻繁，提升流感及新冠等呼吸道疾病在校園及家庭的傳播風險，籲請學校及家長加強宣導學生手部衛生與呼吸道禮節等良好衛生觀念，並注意環境清潔衛生及保持教室通風，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀建議佩戴口罩儘速就醫，並儘量在家休息。

經統計，上周新增85例流感併發重症病例，包括80例H1N1、3例H3N2、2例A未分型，以及14例死亡，其中為12例H1N1、1例H3N2、1例A未分型。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占74.1%為高。

而本流感季累計1224例重症病例，包括620例H1N1、494例H3N2、20例A未分型、90例B型，以及234例死亡，死亡病例為113例H1N1、102例H3N2、7例A未分型、12例B型。以重症病例65歲以上長者占64.6%及具慢性病史者占82.8%為多，69.4%未接種本季流感疫苗。

在新冠疫情方面，依疾管署監測資料顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%；而上周新增69例本土重症病例及18例本土死亡病例。去年10月起累計549例新冠併發重症本土病例，其中91例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.5%及具慢性病史者占83.1%為多，85.1%未接種本季新冠疫苗；近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主。

疾管署指出，截至今年8月30日，本季新冠疫苗累計接種約183.2萬人次，目前全國尚餘約11萬劑，由於解凍後效期因素，本季新冠疫苗提供接種至今年9月9日止，提醒有接種需求民眾特別是年長者及具重症風險因子者儘速接種，提升免疫保護力，降低感染後導致併發重症或死亡的風險。

疾管署提醒，民眾如出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等新冠相關症狀，可先使用家用快篩試劑自我篩檢，並儘快就醫，或直接至診所就醫。出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。