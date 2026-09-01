國道3死2傷二次事故 警疑輔助駕駛釀禍 運安會：重大事故立案調查

國道1號北上苗栗三義路段今年8月19日發生重大死亡車禍，2車發生追撞事故原駕駛均無死傷，但2名駕駛人下車後站在兩輛車中間「斷腿區」對話協商時，為採安全措施，遭後方轎車高速追撞釀二次事故，造成3死2傷憾事。警方調查發現疑為後車開起輔助駕駛所致，運安會則認定此事故為重大公路事故，已立案調查。

國道1號北上苗栗三義路段今年8月19日上午25分，一輛租賃小客車於國道1號北向147公里三義路段內側車道追撞前方電動自小客車，2車駕駛均無死傷，但2人下車後在內側車道兩車間「斷腿區」對話協商時，未採取安全措施。

10時29分遭後方一輛轎撞擊停在內側車道上的租賃小客車，並使其再往前推撞電動自小客車，第二次事故造成3人死亡、2人受傷。

經警方初步調查發現，二次事故後方追撞的車輛使用「輔助駕駛系統」未注意前車狀況，疑似因此導致死傷憾事。

運安會表示，接獲通報後，依照重大公路事故調查相關作業程序，派遣3名調查人員前往現場蒐集資料，依據運輸事故調查法，認定此事故屬重大公路事故，已立案調查並持續蒐集相關事證，有關此案相關資訊及調查進度，將適時公布。

交通部高公局表示，台灣市售車輛的輔助駕駛系統最高僅為等級2，雖有自動跟車（ACC）與車道置中（LKC）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍有侷限性。

高公局說，台灣市售車輛的輔助駕駛系統有6種情境可能無法辨識，包含與前車速差過大或前車為靜止狀態，如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛；前車未行駛於車道正中間。上下坡度或彎道曲度變化較大路段；還有旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；特殊形式的車輛、摩托車，靜止行人。

高公局提醒，目前輔助駕駛系統未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛，駕駛雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備介入操控或煞車減速，若事故發生後應以人身安全為第一優先，先保命、再處理，降低二次事故風險。