網路新聞自律聯盟1周年 尋找平台議價方式

「要保障媒體分潤與協助面對AI假訊息挑戰！」網路新聞自律聯盟1日舉行年度論壇，文化部次長李靜慧表示，如今面臨科技巨頭挑戰，政府正尋找與網路平台議價的方式，讓網路媒體改善營運環境；數發部次長楊佳玲則說，政府將協助新聞業辨別真偽進行風險管理。

研擬媒體議價方案

由25家媒體組成的「網路新聞自律聯盟」1日記者節舉行年度論壇。文化部次長李靜慧表示，媒體一直是社會穩步往前的力量，但近年來因為網路平台興起，讓媒體的生存方式受到很大挑戰，近年來各國都在制定《媒體議價法》，台灣的部分，目前跨部會正在研擬方案，盼能以適合台灣的模式，讓媒體能好好營運下去。

數發部長楊佳玲則說，閱聽人對於新聞的信任是民主的重要基礎，網路訊息雖然讓民眾有多元管道可以發聲，但在內容的真實性上面臨很大的挑戰，尤其是AI產生的訊息，根據6月通過的《人工智慧基本法》，主管機關要針對管轄的產業進行AI風險分析，數發部未來將協助新聞業辨別真偽進行風險管理。

本土新聞自律標章

「新聞工作者每天跑即時新聞，還有產出深度專題，以生命風險紀錄真實！」台灣網路新聞自律聯盟召集人林妏純表示，希望透過成立自律聯盟，喚起讀者對新聞媒體的信心。聯盟副召集人陳俍任表示，媒體面對閱聽行為改變、信任與誘因失衡、流量驅動的品質拉扯、AI帶來的倫理挑戰與監管有灰色地帶有巨大挑戰。

因此，聯盟希望未來參考國際的「新聞信任計畫」，推動本土首個新聞自律標章，並產出「國際制度研究報告」與「標章制度試辦成效分析」，包括各國的申請流程、審查指標、撤銷條件與媒體規模分級等，促進更多媒體可以加入。

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