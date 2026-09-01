4萬青年吸電子菸 國健署找青年說服同儕

年輕人比較能說服同儕戒菸！國健署1日舉行「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」記者會，邀請青年大使劉芷妘分享輔導戒菸經驗。她笑說，希望透過理解、陪伴與對話，讓更多年輕人知道有人願意支持他們戒菸，還有了解電子菸的危害。

戒菸需理解與支持

國健署1日舉行「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」記者會，邀請青年大使劉芷妘代表出席，她具有具諮商輔導背景，且曾參與戒菸專線，傾聽青少年面對課業、打工與人際壓力下的吸菸困擾。劉芷妘表示，戒菸不只是戒掉習慣，更是一段需要理解與支持的過程，盼透過以影片等創作，讓更多人順利戒菸。

根據114年青少年吸菸行為調查結果顯示，高中職學生電子煙使用率為5.1%，推估約有4萬名青少年正在使用電子煙；加熱菸使用率為1.8%，推估約有1.2萬使用者。青少年吸菸行為與同儕互動、團體歸屬感，以及朋友是否吸菸等因素密切相關，若同儕吸菸，其開始吸菸機率將增加2倍。

加味菸盛行率增加

另外，近年來青少年紙菸吸菸率雖然下降，但菸商鎖定青少年族群，在傳統菸品中添加花果香、巧克力、薄荷等添加物，或是設計新穎造型產品引誘青少年，使得每10名吸菸的青少年中，就有4到5名使用加味菸。

因此，政府希望能繼續推動宣傳計畫，招募18至25歲青年，以IG貼文及短影音分享戒菸、無菸生活資訊，透過「青年領航員、青年陪練員至青年大使」三階段制度，鼓勵青年把戒菸資訊變身為生活化的社群創意，讓拒菸、戒菸等相關資訊，轉化為貼近年輕族群的語言與內容，提升宣導成效。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康