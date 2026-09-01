快訊

蔣得立錄取交換學生…綠卻轟特權 蔣萬安不忍了：都依規定也經過徵選

勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

聽新聞
0:00 / 0:00

4萬青年吸電子菸 國健署找青年說服同儕

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
國健署1日舉行青年大使宣傳戒菸記者會，盼邀請年輕人協助說服同儕戒菸。圖／國健署提供
國健署1日舉行青年大使宣傳戒菸記者會，盼邀請年輕人協助說服同儕戒菸。圖／國健署提供

年輕人比較能說服同儕戒菸！國健署1日舉行「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」記者會，邀請青年大使劉芷妘分享輔導戒菸經驗。她笑說，希望透過理解、陪伴與對話，讓更多年輕人知道有人願意支持他們戒菸，還有了解電子菸的危害。

戒菸需理解與支持

國健署1日舉行「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」記者會，邀請青年大使劉芷妘代表出席，她具有具諮商輔導背景，且曾參與戒菸專線，傾聽青少年面對課業、打工與人際壓力下的吸菸困擾。劉芷妘表示，戒菸不只是戒掉習慣，更是一段需要理解與支持的過程，盼透過以影片等創作，讓更多人順利戒菸。

根據114年青少年吸菸行為調查結果顯示，高中職學生電子煙使用率為5.1%，推估約有4萬名青少年正在使用電子煙；加熱菸使用率為1.8%，推估約有1.2萬使用者。青少年吸菸行為與同儕互動、團體歸屬感，以及朋友是否吸菸等因素密切相關，若同儕吸菸，其開始吸菸機率將增加2倍。

加味菸盛行率增加

另外，近年來青少年紙菸吸菸率雖然下降，但菸商鎖定青少年族群，在傳統菸品中添加花果香、巧克力、薄荷等添加物，或是設計新穎造型產品引誘青少年，使得每10名吸菸的青少年中，就有4到5名使用加味菸。

因此，政府希望能繼續推動宣傳計畫，招募18至25歲青年，以IG貼文及短影音分享戒菸、無菸生活資訊，透過「青年領航員、青年陪練員至青年大使」三階段制度，鼓勵青年把戒菸資訊變身為生活化的社群創意，讓拒菸、戒菸等相關資訊，轉化為貼近年輕族群的語言與內容，提升宣導成效。

【更多精采內容，詳見

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 電子菸 青年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「尼古喵喵」菸牌特寫惹議Netflix尚未改善 國健署出手處理

只想吸一口看看？ 校園通報案件暴增 逾4萬青少年使用電子煙

動漫赤裸置入菸品廣告 家長憂成菸害防制漏洞籲下架

用10分鐘帶孩子認識數位風險 「全家」 、台少盟合作手機遊戲即日起上線

相關新聞

2027春節請假攻略！3種假期長度自選 最多請5天休16天

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

沙德爾颱風再度出現了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前仍預估不會直撲台灣，明後天颱風外圍環流會靠近過來，各地有降雨，南部、東南部持續有較大雨勢機會，各地降雨情況變化大，提醒大家要多留意。

開學遇流感升溫！單周10萬人次就醫、85例重症14死 疾管署示警

衛福部疾管署最新公布，上周類流感門急診就診計10萬1628人次，較前一周上升5.6%，近期呈緩升趨勢，上周新增85例流感併發重症病例及14例死亡。至箊新冠肺炎疫情，依疾管署監測顯示，國內新冠肺炎疫情下降，但仍處高原期，上周新冠門急診就診計2萬1969人次，較前一周下降13.4%。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

高鐵新車N700ST完成組裝 展開靜態測試

台灣高鐵新世代列車N700ST，首組新車7月底在日本出廠，經拆裝海運，8月中旬抵台後，如今已完成組裝，並開始進行靜態測試。高鐵公司表示，新車上線前須經69項測試，包含3大層面。全數完成後，朝明年7月1日投入服務為目標前進。

34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

34歲王姓男子近兩個月開始重量訓練，期間突左側頭痛、頸部疼痛，以為症狀輕微，沒想到兩天後竟中風，經緊急送至台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營）急救，確診為頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞，經手術取栓並置放支架，術後恢復良好，兩天內已可行動自如，並康復出院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。