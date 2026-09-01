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喉嚨卡卡聲音沙啞困擾 單孔達文西手術保護神經精準切除結節

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者因家人有甲狀腺亢進病史，考量結節導致聲音沙啞並喉嚨卡卡，且擔心未來更嚴重，決定進行甲狀腺切除手術。圖／童綜合醫院提供
患者因家人有甲狀腺亢進病史，考量結節導致聲音沙啞並喉嚨卡卡，且擔心未來更嚴重，決定進行甲狀腺切除手術。圖／童綜合醫院提供

41歲李姓女長期感覺喉嚨有異物感，最近公司健康檢查發現甲狀腺異常，先至新陳代謝科就醫後確認為右側甲狀腺結節腫大，排除惡性腫瘤可能性，轉至一般外科進一步穿刺切片，檢查後雖確認為良性甲狀腺結節，李女因家人有甲狀腺亢進病史，並考量結節導致聲音沙啞並喉嚨卡卡，擔心未來結節變大影響更嚴重，決定進行甲狀腺切除手術。

童綜合醫院一般外科余積琨主任因應患者需求，建議可進行單孔達文西機械手臂甲狀腺切除手術，器械從右腋下3公分單一切口進入，從遠端進入到頸部精準切除右側甲狀腺，完整保留副甲狀腺與喉感神經，手術成功，術後兩天即院返家休養。

李女表示，會選擇達文西手術因為傷口小、美觀，復原快所以能盡早回到職場，不用像傳統手術需要休養近一個月才能工作。手術前喉嚨會有異物與沙啞感，常常講沒有幾句話就要清喉嚨；手術後完全消除了喉嚨的異物感，說話方面還更清晰。

余積琨主任指出，甲狀腺結節是指在甲狀腺內出現局部腫塊，大多數情況下沒有任何症狀，多數人都是在健康檢查、頸部超音波，或其他疾病照X光、電腦斷層時才偶然發現。若甲狀腺結節檢查後高度懷疑或確診為惡性腫瘤、結節過大、產生壓迫情況、結節外凸影響美觀或合併甲狀腺亢進等，就會建議手術切除。

余積琨主任表示，單孔達文西機械手臂手術有別於傳統手術或內視鏡手術，在於可從遠端進入，運用單孔達文西設備獨特的手腕與雙肘（雙關節）設計，可於極窄通道中靈活操作，因具備3D立體高解析放大視野，能精準避開神經與血管，將術中出血量降到最低。目前治療良性腫瘤或甲狀腺癌，都可以做到淋巴全清除，並能完整保留重要的組織，如喉管神經、副甲狀腺等。

甲狀腺結節好發於20歲到40歲年輕女性，高達八成以上屬良性。余積琨呼籲，若檢查或自己發現頸部異常時切勿恐慌，即早就醫經由專科醫師進行詳細評估與影像檢查，才能即早治療並獲得最佳預後。

達文西 喉嚨 結節

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