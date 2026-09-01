宜蘭漁業產值腰斬 綠色和平：藍營參選人吳宗憲稱當選即保育海洋

綠色和平今表示，台灣沿海因漁撈作業的密集干擾，海洋生物的棲地正面臨不可逆的破壞，今帶著政策建議與保護海洋的訴求現身宜蘭選舉委員會，在選舉登記日分別向藍、綠兩黨候選人請命，要求提出具體的保護海洋政策，盡快承諾畫設海洋庇護區，成為全台首位站出來願意為海洋發聲的地方首長。目前藍營參選人吳宗憲說，只要進入宜蘭縣政府，就會跟中央一起解決，讓海洋得以保育。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤表示，根據漁業署統計年報數據顯示，宜蘭縣沿岸漁業產值從2012年近8億元，到2025年掉到只剩4.6億元，10多年來漁業經濟損失腰斬。今天綠色和平行動者拉開「畫設海洋庇護區，愛海縣長就是你」的手持標語，現場與兩黨候選人和支持者合影，同時在候選人完成登記後，親自遞上海洋政策建議書，為當地瀕臨崩潰的海洋生態請命。

黃昕彤說，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲面對是否願意畫設海洋庇護區的提問，表示認同海洋保育，只要自己進入宜蘭縣政府，就會跟中央一起解決，讓海洋得以保育，並修改相關法規，減輕漁民的負擔。

黃昕彤表示，目前兩黨候選人的政見，民進黨林國漳拋出海洋新宜蘭願景，國民黨吳宗憲則說漁產外銷，但雙方都漏掉一件最重要的事，海裡都沒有魚了，這是首先要解決的問題。身為海洋大縣的宜蘭，現在面臨漁業產值腰斬，海洋生態遭到非法漁業與過度捕撈破壞，導致魚越撈越小，若不先做好海洋保育，再多的漁業與觀光政見，最後都無法實現。

綠色和平強調，宜蘭主要的產業仰賴觀光與農漁業，海洋是不可或缺的重要資源，地方首長必須有決心和魄力，投入經費與人力治理現在的海洋危機。