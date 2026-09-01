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電動自行車出租無保險頻傳爭議 交通部修法強制投保、違者罰1200元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部日前公告修法，電動自行車需投保強制汽車責任保險，以及落實執行租借前的教導義務。聯合報系資料照
交通部日前公告修法，電動自行車需投保強制汽車責任保險，以及落實執行租借前的教導義務。聯合報系資料照

不少觀光景點都會有電動自行車出租，卻也頻傳遊客發生事故後才知沒有保險、求償無門，交通部日前公告修正自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項，即日起，電動自行車須投保強制汽車責任保險並揭示；另也要落實執行租借前的教導義務，否則除違反契約外，也可依法處600元以上、1200元以下罰鍰。

微型電動二輪車（俗稱電動自行車）自2022年11月30日起開始納管，需投保強制汽車責任保險，才能掛牌上路，但許多觀光景點頻傳出租電動自行車意外或事故，卻因業者沒有投保，導致遊客求償無門，衍生許多爭議。

許多景點出租電動自行車頻傳意外及事故，卻因業者沒有投保，導致消費者求償無門，衍生許多爭議。交通部去年8月19日預告修正「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，今年8月27日公告法令。

交通部說，本案修正重點包含增訂微型電動二輪車出租人，應揭示已依法投保強制汽車責任保險，並應於租借前教導使用者車輛操作方法；另現行規定也要求出租人，需告知使用者應遵守相關道路行駛規定。

交通部表示，主要是因應微型電動二輪車已納入管理及強制汽車責任保險制度，並考量已有租賃使用情形，因此配合修正自行車租賃定型化契約相關規範，以強化租借安全及消費者權益保障。

交通部說，依道路交通管理處罰條例第72條之2規定，微型電動二輪車租賃業者如未於出租前教導駕駛人車輛操作方法及道路行駛規定，可處600元以上、1200元以下罰鍰。本次修正是進一步將相關要求納入定型化契約規範，以督促業者落實租借前的安全教導義務。

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