南部雨不停 颱風論壇估周末後才趨緩：要等沙德爾死透

沙德爾颱風今天上午8時再度形成，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，華南的地形沒能弄掛沙德爾，還讓殘骸重新摸到大海重組，結果就是稍早颱風奇蹟復活，「大概也是空前絕後」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，依照最新的預報，活起來的沙德爾會在廣東外海打轉幾天後，再度迴轉撞進中國。沙德爾颱風是不太可能侵襲台灣，但只要它卡在南海這一帶不走，颱風右側的西南風和大量水氣不斷輸送台灣，「南部基本上就不用幻想雨會停」。

未來1周各地天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部、台東，雨不停。全台山區、大台北都會區，午後雷雨。其他地方，時晴時雨，悶熱。「這個鬧劇要結束，就真的要等沙德爾再次減弱，而且是要死透，殘骸都不見的那種才會全劇終，目前看是周末後完結篇」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。