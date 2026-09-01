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34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中醫大市立醫院腦血管中心團隊與王姓男子（中）合影。圖／中醫大市立醫院提供
中醫大市立醫院腦血管中心團隊與王姓男子（中）合影。圖／中醫大市立醫院提供

34歲王姓男子近兩個月開始重量訓練，期間突左側頭痛、頸部疼痛，以為症狀輕微，沒想到兩天後竟中風，經緊急送至台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營）急救，確診為頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞，經手術取栓並置放支架，術後恢復良好，兩天內已可行動自如，並康復出院。

中醫大市立醫院神經內科醫師黃銘續表示，王男因出現講不出話、右側手腳無力的腦中風症狀，在送抵急診後幾乎完全緩解，但檢查仍發現內頸動脈阻塞及腦部灌流不足，送加護病房觀察、治療。

不料，王男隔日再次出現右側無力及語言困難，神經功能缺損程度達24分，再次立即啟動中風處置，由神經內科醫師姜信匡聯合麻醉、影像及加護團隊執行腦血管內機械取栓治療，確認其頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞。

姜信匡指出，王男除了頸動脈因剝離而阻塞外，血栓更向上栓塞，造成遠端的中大腦動脈阻塞，使導管前進時一度反覆進入血管剝離形成的「假腔」，增加取栓手術的困難度。

醫療團隊透過血管攝影反覆確認血管走向，成功找到真正的血管通道後，將導管送至遠端阻塞處抽吸血栓，重新恢復腦部血流；考量頸動脈剝離仍可能阻礙血流，因此置放支架，維持血管暢通及穩定的腦部血流，最終順利完成治療。

黃銘續說明，年紀輕輕就發生腦中風，恐與心臟疾病、先天性心臟結構異常、凝血功能異常、自體免疫疾病、血管疾病，以及頸動脈或椎動脈剝離等有關。本案經完整年輕型中風評估，目前未發現其他明顯致病因素。

院方提醒，中風並非年長者的專利，若突然出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、說話不清或表達困難等症狀，應立即撥打119送醫，即使症狀短暫消失也不能掉以輕心。此外，若運動後，突然出現不同於平常的症狀也應盡早接受醫療評估。急性中風治療分秒必爭，及早辨識、立即送醫，才能把握搶救腦部血流的黃金時間，降低失能與後遺症風險。

左內側頸動脈剝離造成腦中風示意圖。圖／中醫大市立醫院提供
左內側頸動脈剝離造成腦中風示意圖。圖／中醫大市立醫院提供

王男頸動脈因剝離造成阻塞（左圖），經緊急血管內機械取栓並置放支架成功恢復腦部血流。圖／中醫大市立醫院提供
王男頸動脈因剝離造成阻塞（左圖），經緊急血管內機械取栓並置放支架成功恢復腦部血流。圖／中醫大市立醫院提供

中醫大市立醫院神經內科醫師黃銘續（右）與王姓男子（左）合影。圖／中醫大市立醫院提供
中醫大市立醫院神經內科醫師黃銘續（右）與王姓男子（左）合影。圖／中醫大市立醫院提供

血管 中風 神經內科

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