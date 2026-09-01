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開車穿夾腳拖超危險！專家示警：緊急煞車可能慢半拍

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，開車時穿夾腳拖恐影響踩踏板的反應，遇到突發狀況可能來不及煞車，增加事故風險。示意圖／AI生成
專家提醒，開車時穿夾腳拖恐影響踩踏板的反應，遇到突發狀況可能來不及煞車，增加事故風險。示意圖／AI生成

台灣天氣炎熱，不少人習慣穿著輕便的夾腳拖出門，甚至直接穿拖鞋駕駛汽機車。不過英國道路安全專家提醒，開車時穿夾腳拖恐影響踩踏板的反應，遇到突發狀況可能來不及煞車，增加事故風險。

英國道路安全組織IAM RoadSmart專家尼可拉斯（Nicholas Lyes）接受《每日星報》訪問指出，夾腳拖可能讓駕駛人從一個踏板移動到另一個踏板時變慢，導致反應時間增加，在緊急情況下也可能難以確實踩下煞車。

雖然在英國穿夾腳拖開車本身並不違法，但《道路使用規則》（Highway Code）第97條規定，駕駛人應確保衣物及鞋類不會妨礙正確操作車輛控制裝置。IAM RoadSmart近期調查也發現，6月有35%駕駛人曾穿著鬆脫或沒有後跟固定的鞋子開車，另有27%受訪者坦言，所穿鞋子曾造成不同程度的駕駛困難。

若駕駛人因鞋類影響操作導致事故，英國仍可能依「疏忽駕駛」等相關規定處理，情節嚴重時甚至可能面臨罰款、記點或禁止駕駛。

英國皇家汽車俱樂部（RAC）則提醒，適合開車的鞋子應具有足夠抓地力，避免腳從踏板滑落，同時不能過重、過窄或限制腳踝活動；鞋底也不宜過厚或過薄。專家強調，鞋子除了要能穩定踩踏板，也必須保有足夠靈活度，避免誤踩煞車與油門。

至於台灣，現行法規並沒有明文規定「穿拖鞋不得開車」，雖然一般道路上穿拖鞋開車並非一律違法，駕駛人仍應以能穩定操作油門、煞車及離合器為原則，若鞋類確實影響駕駛安全，仍可能衍生相關法律責任。

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