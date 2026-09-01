我漁業產值下降 農業部砸4億透過AI找最佳漁場

極端氣候影響、海洋資源枯竭與勞動力高齡化等影響，我國漁業產值去年降至965億左右。農業部今表示，明年起將與國科會以及南太平洋島國等合作，推動每年1億共計為期4年的研究計畫，結合洋流、海溫、衛星圖資等資料，透過AI科技預判可能漁場，協助沿近海與遠洋漁業漁民找到合適漁場。

農業部長陳駿季今於「115年全國漁民節全國記者會」致詞說，我國漁業產值約950億元至1100億元，前年約1000億，去年則掉至965億，極端天候確實對我漁業帶來挑戰，因此農業部已提報為期4年的「中西太平洋正鰹魚群分布預測研究」計畫，透過AI結合洋流、魚種、海溫、衛星影像等監測資料，並和南太平洋國家等合作，讓遠洋鰹鮪圍網類漁船可精準找到最合適的漁場，這些資訊也能讓我國籍漁船來運用。

漁業署長王茂城說，遠洋的鰹鮪圍網過去十分仰賴船長的經驗，然而我國是目前全球掌握中西太平洋漁場資料最完整的，這項計畫就是透過過去所累積的漁獲資料，以及衛星圖資等，協助漁民減少作業成本，這些資料未來會優先給我國籍漁船使用，也不排除會商業化販售。