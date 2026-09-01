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高雄捷運紫線已經卡關4年 陳其邁：採平行作業加快速度

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運紫線規畫案攸關北高雄80萬市民生活，議員李眉蓁希望至少在市長卸任前可通過可行性研究。圖／取自高雄市議會官網
高雄捷運紫線規畫案攸關北高雄80萬市民生活，議員李眉蓁希望至少在市長卸任前可通過可行性研究。圖／取自高雄市議會官網

高雄捷運紫線啟動可行性研究近4年，至今尚未通過，議員李眉蓁質疑進度如牛步，到底是什麼原因導致卡關多年、一再修正。市長陳其邁表示，已修正計畫提報交通部二審，採可行性評估與綜合規畫「平行作業」，加速推動。

高捷紫線在2022年12月啟動可行性研究，2024年9月首次提報交通部審查，2025年3月交通部辦理現勘，2025年10月交通部召開初審會議，2026年3月市府再度修正提報。

市議員李眉蓁今早在議會質詢指出，紫線啟動可行性評估已經4年，花費2千萬委託顧問公司，路線也從原本36公里29站縮減至25公里23站，目前台積電已經進駐楠梓帶動產業鏈人口，公共運輸必須提前到位，時間一直過去，希望市長任期結束前至少通過可行性評估。

陳其邁回應，紫線路線從36公里縮短至25公里，主要是依據周遭區域發展程度不同進行修正，所以第二次計畫是鎖定左營、楠梓及橋科等人口覆蓋率最高的地區，這樣增加財務可行性，所以第一次審議會議時，交通部沒有太大意見，目前進度算順利。

陳其邁強調，市府根據交通部第一次會議結論提報修正計畫，目前已提報交通部進行第二次審議，順利的話可提報國發會，依進度是可行性研究結束後再進行綜合規畫、環評及都市計畫變更等作業，不過市府已經根據第一次會議結論，同步進行綜合規畫，採可行性評估與綜合規畫兩項「平行作業」，加速推動。

李眉蓁說明，捷運紫線將串聯黃線Y9站、民族路、高鐵左營站、右昌、捷運青埔站、橋科、高雄大學、高科大、義大醫院及樹德科大等，不僅是一般通勤路網，更是北高雄產業、學校、醫療與生活圈的重要骨幹，攸關北高80萬市民生活。

陳其邁 高雄捷運 李眉蓁

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