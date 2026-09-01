沙德爾颱風明天逼近台灣海峽南部 可能轉一圈或短暫停滯 路徑仍有變數

沙德爾颱風再度出現了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前仍預估不會直撲台灣，明後天颱風外圍環流會靠近過來，各地有降雨，南部、東南部持續有較大雨勢機會，各地降雨情況變化大，提醒大家要多留意。

2026-09-01 12:44