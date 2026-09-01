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沙德爾颱風明天逼近台灣海峽南部 可能轉一圈或短暫停滯 路徑仍有變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風路徑預報。灰色線是歐洲模式系集，粉紅色則是系集平均。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
沙德爾颱風路徑預報。灰色線是歐洲模式系集，粉紅色則是系集平均。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

沙德爾颱風上午8時「復活」，中央氣象署說，輕度颱風沙德爾的中心位置在海口東方340公里之處、鵝鑾鼻西南西方810公里之處，以每小時17轉13公里速度，向東北進行，在東沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，沙德爾颱風明天就會靠近台灣海峽南部，然後可能就在這裡轉一圈或短暫停滯。之後是登陸中國廣東，還是跑到巴士海峽，目前變數仍大，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

海峽 沙德爾颱風

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