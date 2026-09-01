快訊

蔣得立錄取交換學生…綠卻轟特權 蔣萬安不忍了：都依規定也經過徵選

勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

聽新聞
0:00 / 0:00

63歲婦體重破百膝痛難行 縮胃繞腸1年多甩39.5公斤免換人工膝關節

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
張女士接受縮胃繞腸手術後，體重由101公斤（左）降至61.5公斤（右），膝痛及活動功能明顯改善，也暫時免於接受人工膝關節置換手術。圖／亞東醫院提供
張女士接受縮胃繞腸手術後，體重由101公斤（左）降至61.5公斤（右），膝痛及活動功能明顯改善，也暫時免於接受人工膝關節置換手術。圖／亞東醫院提供

63歲張女士長期體重破百，因肥胖導致高血壓控制不易，膝關節也逐漸退化，近3年接受止痛藥物及玻尿酸注射仍持續惡化，一度考慮接受人工膝關節置換。亞東醫院表示，她去年接受縮胃繞腸手術後，體重由101公斤降至61.5公斤，一年多減下39.5公斤，膝痛及行走功能明顯改善，目前也無需接受人工膝關節置換手術。

亞東醫院一般外科主任暨代謝減重外科醫師吳建明表示，張女士多年來嘗試飲食控制及各種減重方式，效果都不理想，長期肥胖也持續增加膝關節負擔。近3年雖接受止痛藥物及玻尿酸注射治療，走路、上下樓梯仍愈來愈困難。

由於膝痛已嚴重影響生活，張女士原本一度考慮人工膝關節置換，但骨科醫師評估，體重過重可能增加人工關節磨損及鬆脫風險，因此建議先處理肥胖問題。她之後轉至代謝減重外科評估，去年2月接受腹腔鏡袖狀胃切除合併雙通道胃小腸繞道手術，也就是俗稱的「縮胃繞腸手術」。

吳建明指出，張女士術前體重101公斤，術後配合醫療團隊、營養師及個案管理師照護，目前已降至61.5公斤，體重減少近4成。隨著體重下降，膝關節承受的負荷也明顯減輕，不僅走路及上下樓梯疼痛改善，止痛藥物需求也減少，日常活動能力提升。

他表示，肥胖影響的不只是外觀或代謝問題，也會對關節造成長期負擔。研究顯示，每增加1公斤體重，走路時膝關節承受的力量約增加3至4公斤；相反地，若減少10公斤體重，每走一步，膝關節約可少承受30至40公斤力量。

吳建明說，世界衛生組織已將肥胖視為慢性疾病，除與高血壓、第二型糖尿病、高血脂、脂肪肝、睡眠呼吸中止症及心血管疾病有關，也會增加退化性膝關節炎風險。對於肥胖合併膝關節退化患者而言，減重除了降低體重，也能直接減少關節負擔。

針對重度肥胖，若透過飲食、運動及藥物治療仍無法有效減重，吳建明表示，可評估接受減重手術，目前常見方式包括袖狀胃切除、胃繞道，以及合併縮胃與繞道的手術，多可採腹腔鏡微創方式進行。

吳建明指出，減重手術目的不只是讓體重下降，更重要的是降低肥胖帶來的疾病負擔，部分患者減重後，高血壓、高血脂、糖尿病、脂肪肝、睡眠呼吸中止症及關節疼痛都可能改善，甚至減少慢性病藥物使用。

目前健保針對成人減重手術訂有給付條件，包括BMI達37.5 kg/m²以上，或BMI達32.5 kg/m²以上且合併第二型糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症、高血脂或退化性關節炎等肥胖相關疾病。

吳建明提醒，患者也須曾接受飲食、運動及藥物控制超過6個月但效果不佳，並完成術前及精神科評估。是否符合健保給付、適合哪一種治療方式，仍應由醫療團隊依個人狀況評估。

他說，肥胖並非單純意志力不足，而是一種需要治療的慢性疾病，若長期受到肥胖及相關疾病困擾，透過飲食、運動或藥物仍無法有效減重，應尋求專業醫療評估，減重目的不只是變瘦，更是降低疾病風險、改善生活品質。

膝關節 亞東醫院 體重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1年暴瘦8公斤竟是直腸癌 醫示警「大便習慣改變」超過2周別再拖

胃食道逆流別輕忽！45歲竹科工程師吐血 一查竟罹食道癌

紅肉吃錯超傷腎 醫師揭5大地雷吃法：1組合超致命

32歲藥廠業務肛門廔管忍痛8年 手術切除重獲新生

相關新聞

2027春節請假攻略！3種假期長度自選 最多請5天休16天

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨2地區最猛烈

沙德爾颱風再度出現了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前仍預估不會直撲台灣，明後天颱風外圍環流會靠近過來，各地有降雨，南部、東南部持續有較大雨勢機會，各地降雨情況變化大，提醒大家要多留意。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

高鐵新車N700ST完成組裝 展開靜態測試

台灣高鐵新世代列車N700ST，首組新車7月底在日本出廠，經拆裝海運，8月中旬抵台後，如今已完成組裝，並開始進行靜態測試。高鐵公司表示，新車上線前須經69項測試，包含3大層面。全數完成後，朝明年7月1日投入服務為目標前進。

34歲壯男重訓後突頭頸痛竟是中風 醫揭關鍵：這部位血管剝離了

34歲王姓男子近兩個月開始重量訓練，期間突左側頭痛、頸部疼痛，以為症狀輕微，沒想到兩天後竟中風，經緊急送至台中市立老人復健綜合醫院（委託財團法人中國醫藥大學興建經營）急救，確診為頸動脈剝離合併中大腦動脈栓塞，經手術取栓並置放支架，術後恢復良好，兩天內已可行動自如，並康復出院。

開車穿夾腳拖超危險！專家示警：緊急煞車可能慢半拍

台灣天氣炎熱，不少人習慣穿著輕便的夾腳拖出門，甚至直接穿拖鞋駕駛汽機車。不過英國道路安全專家提醒，開車時穿夾腳拖恐影響踩踏板的反應，遇到突發狀況可能來不及煞車，增加事故風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。