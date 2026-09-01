63歲婦體重破百膝痛難行 縮胃繞腸1年多甩39.5公斤免換人工膝關節

63歲張女士長期體重破百，因肥胖導致高血壓控制不易，膝關節也逐漸退化，近3年接受止痛藥物及玻尿酸注射仍持續惡化，一度考慮接受人工膝關節置換。亞東醫院表示，她去年接受縮胃繞腸手術後，體重由101公斤降至61.5公斤，一年多減下39.5公斤，膝痛及行走功能明顯改善，目前也無需接受人工膝關節置換手術。

亞東醫院一般外科主任暨代謝減重外科醫師吳建明表示，張女士多年來嘗試飲食控制及各種減重方式，效果都不理想，長期肥胖也持續增加膝關節負擔。近3年雖接受止痛藥物及玻尿酸注射治療，走路、上下樓梯仍愈來愈困難。

由於膝痛已嚴重影響生活，張女士原本一度考慮人工膝關節置換，但骨科醫師評估，體重過重可能增加人工關節磨損及鬆脫風險，因此建議先處理肥胖問題。她之後轉至代謝減重外科評估，去年2月接受腹腔鏡袖狀胃切除合併雙通道胃小腸繞道手術，也就是俗稱的「縮胃繞腸手術」。

吳建明指出，張女士術前體重101公斤，術後配合醫療團隊、營養師及個案管理師照護，目前已降至61.5公斤，體重減少近4成。隨著體重下降，膝關節承受的負荷也明顯減輕，不僅走路及上下樓梯疼痛改善，止痛藥物需求也減少，日常活動能力提升。

他表示，肥胖影響的不只是外觀或代謝問題，也會對關節造成長期負擔。研究顯示，每增加1公斤體重，走路時膝關節承受的力量約增加3至4公斤；相反地，若減少10公斤體重，每走一步，膝關節約可少承受30至40公斤力量。

吳建明說，世界衛生組織已將肥胖視為慢性疾病，除與高血壓、第二型糖尿病、高血脂、脂肪肝、睡眠呼吸中止症及心血管疾病有關，也會增加退化性膝關節炎風險。對於肥胖合併膝關節退化患者而言，減重除了降低體重，也能直接減少關節負擔。

針對重度肥胖，若透過飲食、運動及藥物治療仍無法有效減重，吳建明表示，可評估接受減重手術，目前常見方式包括袖狀胃切除、胃繞道，以及合併縮胃與繞道的手術，多可採腹腔鏡微創方式進行。

吳建明指出，減重手術目的不只是讓體重下降，更重要的是降低肥胖帶來的疾病負擔，部分患者減重後，高血壓、高血脂、糖尿病、脂肪肝、睡眠呼吸中止症及關節疼痛都可能改善，甚至減少慢性病藥物使用。

目前健保針對成人減重手術訂有給付條件，包括BMI達37.5 kg/m²以上，或BMI達32.5 kg/m²以上且合併第二型糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症、高血脂或退化性關節炎等肥胖相關疾病。

吳建明提醒，患者也須曾接受飲食、運動及藥物控制超過6個月但效果不佳，並完成術前及精神科評估。是否符合健保給付、適合哪一種治療方式，仍應由醫療團隊依個人狀況評估。

他說，肥胖並非單純意志力不足，而是一種需要治療的慢性疾病，若長期受到肥胖及相關疾病困擾，透過飲食、運動或藥物仍無法有效減重，應尋求專業醫療評估，減重目的不只是變瘦，更是降低疾病風險、改善生活品質。