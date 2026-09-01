快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨 2地區雨彈最猛烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
沙德爾颱風路徑預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

沙德爾颱風再度出現了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前仍預估不會直撲台灣，明後天颱風外圍環流會靠近過來，各地有降雨，南部、東南部持續有較大雨勢機會，各地降雨情況變化大，提醒大家要多留意。

中央氣象署說，輕度颱風沙德爾上午8時的中心位置在海口東方340公里之處、鵝鑾鼻西南西方810公里之處，以每小時17轉13公里速度，向東北進行，在東沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象署說，明天颱風外圍環流影響，東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及澎湖、金門亦有局部大雨發生的機率。

沙德爾颱風 沙德爾 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙颱接力生成 專家估沙德爾打轉再登陸廣東福建交界、科羅旺恐威脅日本

沙德爾颱風減弱再增強、逆時針迴轉回馬槍接近 專家：比較少見

雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

沙德爾最快今晚復活！周三北轉相對接近台灣 海警發布機率曝光

相關新聞

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

沙德爾颱風、科羅旺颱風今天上午8時先後生成。是否有發布颱風警報機率？中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，沙德爾颱風最有可能路徑，為今天開始至周四比較偏東北方的方向移動，周四會開始偏北往中國方向移動，以目前這個路徑來說，發海警的機率偏低。不過，還是有部分模式顯示，可能還是會靠近台灣海峽一些，可能視它未來路徑再評估。

影／驚悚畫面曝！高雄青春嶺擋土牆第三度崩塌 整面牆從底部折斷

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午又傳出崩塌，是8月28日以來，第三度崩塌，在場居民和工作人員目睹擋土牆塌落，直呼驚險，幸好沒造成傷亡。

國家級警報響 午後大雷雨開炸新北、桃園 大豹溪和霞雲溪山區暴雨

低氣壓及西南風影響，中央氣象署發布新北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時19分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

交通部機車零違規免費抽iPhone 17、重機 4大條件一次看

115年交通安全月今天正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，交通部除邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人、全國逾7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢，更推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11輛機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品，其中最大獎為27.8萬Honda ADV350大型重型機車，民眾只要具備4大條件即可參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。