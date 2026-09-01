沙德爾颱風明後天外圍環流靠近 全台有雨 2地區雨彈最猛烈

沙德爾颱風再度出現了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前仍預估不會直撲台灣，明後天颱風外圍環流會靠近過來，各地有降雨，南部、東南部持續有較大雨勢機會，各地降雨情況變化大，提醒大家要多留意。

中央氣象署說，輕度颱風沙德爾上午8時的中心位置在海口東方340公里之處、鵝鑾鼻西南西方810公里之處，以每小時17轉13公里速度，向東北進行，在東沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象署說，明天颱風外圍環流影響，東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及澎湖、金門亦有局部大雨發生的機率。