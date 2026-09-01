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高鐵新車N700ST完成組裝 展開靜態測試

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
工作人員和高鐵新車合影。圖／台灣高鐵公司提供
工作人員和高鐵新車合影。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵新世代列車N700ST，首組新車7月底在日本出廠，經拆裝海運，8月中旬抵台後，如今已完成組裝，並開始進行靜態測試。高鐵公司表示，新車上線前須經69項測試，包含3大層面。全數完成後，朝明年7月1日投入服務為目標前進。

高鐵公司營運20年首迎新車，首組新車各節車廂如今皆已抵達燕巢機場，並且順利完成組裝，並立刻開始進行上線前檢測。高鐵公司表示，測試將分成3階段，分別是「廠區內靜態測試」、「正線動態測試」及「最終驗收測試」。

廠區靜態測試指的是列車組裝完成後，先進行通電測試，確認各項設備功能運作正常，並且將於廠區內展開低速運轉測試，以驗證系統整合及列車基本運轉性能。

正線動態測試則是緊接靜態測試後，利用夜間維修時段進入正線，依循由低速至高速之原則，分階段逐步提升測試速度，執行高速動態測試，以驗證列車運轉性能。

最終以最終驗收測試收尾，將配合營運班表安排，於營運時段進行列車整體驗證，以確認列車在實際營運環境下之系統功能、運轉性能及穩定性符合設計要求。

高鐵公司說，檢測總項目多達69項，包含3大層面，著重煞車各段位效能及運轉穩定性等的性能安全面、從駕駛艙壓變化到自走電池效能的列車設備面及與旅客最息息相關的乘坐舒適度、廁所與噪音等服務設施面。

台灣高鐵董事長史哲（前）率領工作人員進行祈福儀式。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵董事長史哲（前）率領工作人員進行祈福儀式。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵新車完成組裝後即開始進行靜態測試。圖／台灣高鐵提供
高鐵新車完成組裝後即開始進行靜態測試。圖／台灣高鐵提供

高鐵新車已組裝完畢。圖／台灣高鐵提供
高鐵新車已組裝完畢。圖／台灣高鐵提供

南台灣因西南風降下不少雨勢，高鐵新車風雨生信心，測試作業仍持續進行當中。圖／台灣高鐵提供
南台灣因西南風降下不少雨勢，高鐵新車風雨生信心，測試作業仍持續進行當中。圖／台灣高鐵提供

高鐵 組裝 新車

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