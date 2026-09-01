2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

沙德爾颱風、科羅旺颱風今天上午8時先後生成。是否有發布颱風警報機率？中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，沙德爾颱風最有可能路徑，為今天開始至周四比較偏東北方的方向移動，周四會開始偏北往中國方向移動，以目前這個路徑來說，發海警的機率偏低。不過，還是有部分模式顯示，可能還是會靠近台灣海峽一些，可能視它未來路徑再評估。

2026-09-01 10:52