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2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看
2027年春節連假共有7天，從2月4日一路放到2月10日。
如果手上還有特休，只要搭配前後周末，就能把春節假期一路延長，最長甚至可以「請5休16」。
2027春節可以怎麼請？
請2天→連休11天
請假日期：2月11日、2月12日
休假期間：2月4日至2月14日
只用2天特休，就能把原本7天春節假期延長成11天。
請3天→連休12天
請假日期：2月1日至2月3日
休假期間：1月30日至2月10日
春節前先請3天，接上前一個周末，就能一路休到春節連假結束。
請5天→連休16天
請假日期：2月1日至2月3日、2月11日至12日
休假期間：1月30日至2月14日
春節前後一共請5天，再串起前後周末，就能一次放滿16天。
如果不想消耗太多特休，「請2休11」最省假；想安排長途旅行，則可以直接挑戰「請5休16」，從1月底一路放到2月中旬。
2027春節請假攻略
|請假方案
|請假日期
|連休天數
|休假期間
|請2天
|2/11～2/12
|休11天
|2/4～2/14
|請3天
|2/1～2/3
|休12天
|1/30～2/10
|請5天
|2/1～2/3、2/11～2/12
|休16天
|1/30～2/14
★ 最長請假攻略：
請5天特休，就能從1月30日一路休到2月14日，連放16天。
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