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2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

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2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2027年農曆春節7天連假攻略出爐，透過請假前後工作日，上班族可靈活打造「請5天休16天」或「請2天休11天」的超長假期。記者季相儒／攝影
2027年農曆春節7天連假攻略出爐，透過請假前後工作日，上班族可靈活打造「請5天休16天」或「請2天休11天」的超長假期。記者季相儒／攝影

2027年春節連假共有7天，從2月4日一路放到2月10日。

如果手上還有特休，只要搭配前後周末，就能把春節假期一路延長，最長甚至可以「請5休16」。

2027春節可以怎麼請？

2027年政府行政機關辦公日曆表出爐，春節連假自2月4日至10日共7天，民眾若搭配特休請假，最長可規劃連休16天。（圖／行政院人事行政總處）
2027年政府行政機關辦公日曆表出爐，春節連假自2月4日至10日共7天，民眾若搭配特休請假，最長可規劃連休16天。（圖／行政院人事行政總處）

請2天→連休11天

請假日期：2月11日、2月12日

休假期間：2月4日至2月14日

只用2天特休，就能把原本7天春節假期延長成11天。

請3天→連休12天

請假日期：2月1日至2月3日

休假期間：1月30日至2月10日

春節前先請3天，接上前一個周末，就能一路休到春節連假結束。

請5天→連休16天

請假日期：2月1日至2月3日、2月11日至12日

休假期間：1月30日至2月14日

春節前後一共請5天，再串起前後周末，就能一次放滿16天。

如果不想消耗太多特休，「請2休11」最省假；想安排長途旅行，則可以直接挑戰「請5休16」，從1月底一路放到2月中旬。

2027春節請假攻略

請假方案請假日期連休天數休假期間
請2天2/11～2/12休11天2/4～2/14
請3天2/1～2/3休12天1/30～2/10
請5天2/1～2/3、2/11～2/12休16天1/30～2/14

★ 最長請假攻略：

請5天特休，就能從1月30日一路休到2月14日，連放16天。

請假攻略 春節 特休

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