中市1建材烤漆廠排放甲苯超標16倍下場慘了 環境部聲請沒收5900餘萬元

環境部環境管理署今表示，中區環境管理中心運用智能分析及監控，發現台中市某大型建材烤漆業者，有不當排放揮發性有機物廢氣並逃漏繳空氣汙染防制費情事，經報請台中地方檢察署偵辦，近期偵結，以犯空氣汙染防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪，將包含法人在內共3人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得5900餘萬元。

環管署說，中區環境管理中心掌握台中市大甲區某建材烤漆業者，有蓄意短繳空氣汙染防制費及排放空氣汙染物超標行為，後展開檢環調聯合查緝行動，查獲該事業長期刻意將製程原物料使用量以多報少，短繳空氣汙染防制費，涉犯空氣汙染防制法申報不實刑責及刑法詐欺得利等罪，由台中地方檢察署於今年7月28日將該公司、實際負責人與從業人員共3人提起公訴，並向法院聲請沒收短繳空氣汙染防制費的犯罪所得5900餘萬元。

環管署說，未落實汙染防制及廢氣嚴重超標，依法重罰。另查業者產能擴增卻未同步改善空氣汙染防制設備，查緝時針對該事業排放管道廢氣進行有害空氣汙染物甲苯及二甲苯濃度檢測，檢測結果甲苯為107ppm，超出排放標準達16倍，且查有未有效收集空氣汙染物及未依固定汙染源操作許可證核定內容操作等情事，業經台中市環保局依空氣汙染防制法規定重罰586萬元。