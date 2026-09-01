40歲就開始看不清？全台逾600萬人陷老花困擾 專家揭「2大迷思」

手機愈拿愈遠、看完電腦再看手機總要「對焦一下」，甚至光線一暗，小字就開始模糊，別以為這只是眼睛太累，可能是老花已經找上門。國人長時間使用3C產品，老花眼有明顯年輕化趨勢，以2024年台灣40歲以上人口逾1300萬人估算，平均每2人就有1人有老花困擾，全台老花族恐超過600萬人。

康寧大學視光科主任林蔚荏表示，老花是隨年齡增加，眼睛調節能力逐漸下降所產生的生理現象。現代人每天從手機、電腦、平板，到開車導航、會議簡報，視線頻繁在遠、中、近距離切換。老花帶來的影響早已不只是「看報紙、菜單看不清楚」，更可能影響工作、開車及日常活動。

不少人發現近距離視力變差，第一個念頭是「老花本來就是老化，忍一忍就好」，甚至把手機拿遠、放大字體繼續撐。林蔚荏說，若沒有適當矯正，除了視線模糊，也可能增加眼睛痠澀、頭痛、乾眼等不適。若因對焦不佳影響視覺判斷，在走路、上下樓梯、夜間活動或開車時，也可能提高跌倒或事故風險。

另一個常見迷思則是「近視可以抵銷老花」。林蔚荏指出，臨床上確實可依近視及老花度數，透過鏡片度數調整達到部分平衡，但近視與老花仍是不同的屈光問題，配鏡還必須考量日常用眼習慣、兩眼視差、散光度數，以及是否合併其他眼疾，不能單靠自己加減度數解決，更不建議隨意購買現成老花眼鏡。

老花矯正過去以單焦或漸進多焦點眼鏡為主，近年多焦點隱形眼鏡也成為選項之一。林蔚荏表示，對需要頻繁使用電腦、開車、運動或不習慣配戴框架眼鏡的族群，多焦點隱形眼鏡可依個人條件提供遠、中、近距離視力矯正。部分新式鏡片也透過雙眼不同度數與調節能力進行光學配置，希望讓不同距離間的視線轉換更順暢。

不過，矯正方式並非愈新愈好，更沒有一套方法適合所有人。林蔚荏提醒，無論選擇老花眼鏡、多焦點隱形眼鏡，或考慮雷射等方式，都應先接受眼科醫師或專業驗光人員評估，確認眼睛健康狀況、度數及實際生活需求後再選擇。

尤其隱形眼鏡屬醫療器材，配戴前應經專業驗光配鏡，並遵守建議配戴時間、睡前取下及定期接受眼科檢查。若配戴後出現紅、痛、畏光或其他不適，更應立即停戴並就醫。林蔚荏建議，可透過眼睛放鬆、熱敷按摩、營養補充等方式，並維持定時休息、正確坐姿的良好用眼習慣，延緩老花眼的症狀。

老花眼常見症狀

1.近距離模糊：看手機、閱讀書本或報紙時，看不清楚，必須拿遠才能看清。

2.容易疲勞：近距離閱讀後，常伴隨眼睛痠脹、乾澀、畏光或頭痛。

3.變焦遲緩：視線從近處突然轉到遠處或是暗處時，會短暫出現模糊狀況。