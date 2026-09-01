影／向「台灣漁人」致敬 95歲吳天南傳承經驗成漁人最佳模範

「115年全國漁民節」記者會今天上午在農業部舉行，由農業部長陳駿季親自為12位全國模範漁民披掛榮譽彩帶，並與台南市政府及漁會代表共同擲出象徵「平安、豐收、傳承」的三聖筊，為全國漁民朋友祈福，也正式揭開9月11日全國漁民節系列活動的序幕。

今年迎來漁業推廣50周年，全國漁民節也睽違14年再次回到台南舉辦，以「台灣漁人」為核心概念，向長期投入台灣漁業、守護海洋與傳承漁村文化的漁民及漁業工作者致敬。頒獎典禮將於9月11日假台南安平福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，並同步推出「府城漁鄉嘉年華」，邀請全國民眾走進漁村、認識漁業，看見台灣漁業從傳統走向永續與創新的多元樣貌。

本屆12位全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等五大領域，他們不僅以一生累積的經驗守護漁業技藝，也將科技、永續、環境保育與地方創生融入日常工作，展現「台灣漁人」跨世代、多元而堅韌的力量。其中在養殖漁業方面，年逾九旬，今年95歲的吳天南是本次獲獎最年長者，他主動申請水產品溯源條碼，並將傳統技藝及畢生經驗傳授給下一代，成為漁人最佳模範，也獲全場最熱烈的掌聲。

115年全國漁民節再次回到台南舉辦，慶祝系列活動「府城漁鄉嘉年華」，以「神護漁」、「咱討海」、「塭飼魚」、「享海味」等四大主題，整合沿近海漁撈、海上及魚塭養殖、傳統技藝、食魚教育、海洋永續等，融入濃厚的台南在地特色，將帶領民眾走進漁村，從產地到餐桌、從生產到生活，認識台灣漁業產業與漁村文化，感受海洋與地方生活緊密相連的日常。

今年95歲的吳天南是本次獲獎最年長的模範漁民，他主動申請水產品溯源條碼，並將傳統技藝及畢生經驗傳授給下一代，成為漁人最佳模範。記者杜建重／攝影

「115年全國漁民節」記者會今天上午在農業部舉行，部長陳駿季（右二）與台南市府及漁會代表共同擲出象徵「平安、豐收、傳承」的三聖筊，為全國漁民朋友祈福。記者杜建重／攝影