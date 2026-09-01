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循環標誌擴大開放 即日起多元產品、服務可個案申請
環境部1日表示，「循環標誌」自即日起開放個案申請！繼今年7月首波開放5大類、12項已訂有技術規格的產品或服務後，其他尚未訂定技術規格的產品或服務，只要具備「減少天然資源使用」、「使用再生材料」、「單一材質可全回收」、「可重複使用」或「可維修延長使用」等循環特性，也可提出個案申請，讓更多循環創新產品與服務有機會取得循環標誌。
資源循環署說明，循環標誌是依「循環產品及循環服務推動作業要點」建立的制度，透過標誌辨識具循環特性的產品與服務，鼓勵產業投入循環產品及服務，並提升公私部門及消費者選購意願。此次新增個案申請機制，主要是讓尚未訂定技術規格、但已具備循環特性的創新產品或服務，也有申請循環標誌的管道。
循環標誌個案申請同樣採無紙化方式辦理，業者可於線上系統提出申請，並上傳符合循環特性的自評及佐證資料。審查分為兩階段，第一階段進行文件檢核，確認申請資料完整；第二階段由專家審查，品項單純且佐證資料齊備者，原則採書面審查，必要時則辦理產品抽測、服務場所訪查或邀請業者列席說明。審查通過後，可取得最長3年的循環標誌使用權，申請首年並享免收行政規費優惠。
此外，自115年起，取得循環標誌的個案產品與服務，同樣可納入政府部門綠色採購績效，透過「以公帶私」，由政府採購帶動市場對循環產品及服務的需求。資源循環署鼓勵具循環特性的產品及服務業者踴躍提出申請，讓更多循環創新進入市場、擴大資源循環效益。
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