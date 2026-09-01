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被要求別賣蛋黃酥「支持庇護工場」 甜點店無奈：我們也有員工、家人

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節是糕餅業的重要檔期。蛋黃酥示意圖。 圖／AI生成
中秋節是糕餅業的重要檔期。蛋黃酥示意圖。 圖／AI生成

中秋節將至，許多民眾都會購買蛋黃酥送禮，不少甜點業者早已投入大量人力、原料與包材備戰。一家經營多年的人氣甜點店，近期卻陸續接到電話及私訊，希望店家今年「不要賣蛋黃酥」，將商機「留給庇護工場」。對此，店家表示，自己並不反對民眾支持庇護工場，甚至鼓勵大家多購買、分享及宣傳相關產品，但無法認同以幫助一方為理由，要求另一群正常經營的店家退出市場，直言「我們也有員工、也有家庭」，貼文曝光後引發討論。

「歪歪歪甜點」負責人在臉書表示，店內製作蛋黃酥已有超過10年，且並非只有中秋節才販售，從過年、清明節、端午節到中元節都有製作，而中秋節是一年之中最重要的檔期，不只攸關公司營收，也會進一步影響員工獎金及年終。店家指出，中秋商品並非到了8月才臨時準備，早在5、6月就得陸續進行外盒設計、印刷、餡料排程、鹹蛋黃數量及人力配置，包含定金、包材與原料等成本，也都已提前投入。

不過，近期卻有人致電詢問：「你們今年可不可以不要賣蛋黃酥？」甚至希望店家「把機會留給庇護工場」、「大家共體時艱一下」，讓他相當錯愕。負責人表示，庇護工場當然需要商機，但一般店家同樣必須面對營運、人事及家庭等現實問題，因此不解為何到了最後，反而要一群已提前數月準備、依靠節慶檔期經營的店家「多犧牲一次」。

對於外界希望支持庇護工場的想法，負責人強調自己完全認同，認為民眾可以多買一盒、主動分享、協助宣傳，甚至號召公司團購，「以上我都支持」，但希望不要因為想幫助庇護工場，就要求其他店家退出市場。負責人直言，「支持一個人，不應該建立在要求另一個人犧牲之上。」他最後表示，庇護工場需要一條生路，經營多年的小店也同樣有員工、家庭、供應商及已經付出的成本，「我們也在努力生活」，認為善意不必透過犧牲另一群人才能實現。

日前總統府召開「好事成圓 全民挺公益 讓中秋的愛不刪減」記者會，秘書長潘孟安表示，今年國務機要費遭刪減1,000萬元、凍結2,000萬元，原定向全國37家庇護工場及身障團體採購約1.5萬份中秋禮盒相關採購因此無法履行，總統府特別舉辦記者會，希望拋磚引玉，邀請國人同胞在接下來近一個月共同支持身障團體及庇護工場。

對此，蔣萬安受訪時指出，國務機要費要刪、要凍，或要保留多少，應有更具智慧的方式來處理，總統府這樣的說法，證明他們對庇護工場棄單，以台北市政府長期對於庇護工場的支持，不希望看到拿弱勢的議題做政治的操作。

蛋黃酥 庇護工場 中秋節

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