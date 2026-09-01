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「尼古喵喵」菸牌特寫惹議Netflix尚未改善 國健署出手處理

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署推動「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」，招募18至25歲青年，傳遞拒菸、戒菸資訊，希望讓「年輕人影響年輕人」。記者廖靜清／攝影
國健署推動「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」，招募18至25歲青年，傳遞拒菸、戒菸資訊，希望讓「年輕人影響年輕人」。記者廖靜清／攝影

日本動畫「尼古喵喵」因頻繁出現吸菸畫面及清楚可辨識的真實菸品品牌，引爆違反「菸害防制法」爭議，國內多家影音平台陸續下架或處理，不過Netflix目前仍未完成相關畫面遮蔽。國健署沈靜芬今表示，新竹市衛生局8月25日已發函要求Netflix處理，8月31日又進一步了解進度。由於業者須回報美國母公司，才能後續處理，國健署將持續追蹤，要求將清楚呈現的菸品品牌去識別化。

「尼古喵喵」以重度菸癮的貓獸人為主角，因劇中多次出現真實菸品包裝及品牌特寫，遭檢舉疑涉違反「菸害防制法」。國健署先前指出，爭議重點並非作品「出現吸菸」就必須下架，而是菸品品牌被清楚呈現。若透過遮蔽、模糊、去識別化或必要剪輯等方式改善，符合規範後仍可重新上架。

動漫菸品畫面引發討論，背後更大的隱憂則是新興菸品對青少年的吸引力。國健署114年青少年吸菸行為調查顯示，高中職學生電子煙使用率達5.1%，推估約有4萬名青少年使用電子煙。高中職加熱菸使用率也有1.8%，推估約1.2萬名青少年正在使用。

沈靜芬指出，青少年紙菸吸菸率雖逐步下降，「加味菸」卻成為新隱憂。調查發現，國中吸菸者有40.2%使用加味菸，高中職更達49.4%，等於每10名吸菸青少年，就有約4至5人使用加味菸。花果香、巧克力、薄荷等口味，加上新穎包裝及社群媒體傳播，都可能降低青少年對菸害的警覺。

為了讓反菸訊息真正走進年輕人的生活，國健署今年推動「戒菸專線青年大使社群宣傳計畫」，招募18至25歲青年，透過IG貼文、短影音等方式，以同儕熟悉的語言傳遞拒菸、戒菸資訊，希望讓「年輕人影響年輕人」，把同儕力量從吸菸誘因轉變為戒菸助力。

沈靜芬表示，青少年拒菸是一種態度，與其一味「說大道理」，更希望透過青年大使及同儕影響力，讓不抽菸成為年輕世代的默契與潮流。若青少年已經開始吸菸，戒菸專線與戒菸門診則提供不同協助。

沈靜芬說，戒菸專線強調專人、保密及持續陪伴，可提供長期諮詢；戒菸門診則須實際到醫療院所，由專業醫療人員進一步評估身心狀況，兩者並不衝突，可依個人需求選擇。由於青少年腦部仍在發育，戒菸協助主要以衛教、心理支持及專業諮詢為主，藥物治療則須有充分科學實證及專業評估。

沈靜芬指出，相較許多成人已有二、三十年菸齡，青少年多是因好奇、同儕影響而開始接觸菸品，因此及早給予正確知識、陪伴與支持尤其重要，避免「試一下」變成尼古丁成癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署長沈靜芬表示，青少年多是因好奇、同儕影響而開始接觸菸品，應及早給予正確知識、陪伴與支持。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬表示，青少年多是因好奇、同儕影響而開始接觸菸品，應及早給予正確知識、陪伴與支持。記者廖靜清／攝影

國健署 Netflix 沈靜芬

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