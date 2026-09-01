2027最狂長假！他炫耀已卡這一檔「請5休16」：機票買好了

2027年春節連假將從2月4日一路放到2月10日，共有7天假期。一名網友分享「超狂請假攻略」，只要額外請2月1日至3日、2月11、12日共5天假，再搭配前後兩個週末，就能從1月30日一路休到2月14日，整整放16天。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，2027年春節假期落在2月4日至10日，只要多請5天，就能把假期延長至16天，他更得意透露「現主時，我機票已經買好了」，早已規劃好這趟超長假期。

貼文一出後，引起不少討論，「這下可以去比較遠的地方玩了」、「我也好想請假出國，但現實不允許」、「好羨慕」。也有網友詢問「Meta AI」怎麼請最划算，得到的算法同樣是請2月1日至3日，以及2月11、12日共5天，就能連休16天，笑稱「明年最值得請的就是過年這檔」。

事實上，有不少人只要請一天假，公司運作都會出現問題。本站曾報導，一名網友發文提到，判斷一個人在公司的重要性，其實不必看他平常有多忙，只要讓他休假一天，就能看出影響有多大。

對此，不少網友都表示「我們部門最忙的那個請假一天，隔天信箱跟炸掉一樣，全都在問他東西在哪」、「有用的員工休一天，那個部門就運行卡卡的」、「一天哪夠，要休一禮拜讓店裡炸掉，老闆才會重視」、「結果休假那天電話被接爆，根本沒休息到」、「一天不一定有感覺，三天肯定崩」、「我覺得直接請一週，會出現很多驚喜包」。