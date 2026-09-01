雙颱今生成 鄭明典：2個比較清晰的環流會相互影響

海南島東方海面的熱帶性低氣壓和琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時分別升格為沙德爾颱風和科羅旺颱風。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣附近兩個比較清晰的環流，這兩個低氣壓環流又同在一個大型的低壓環流內，所以這兩個小低壓還會相互影響。

是否有發布颱風警報機率？中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，沙德爾颱風最有可能路徑，為今天開始至周四比較偏東北方的方向移動，周四會開始偏北往中國方向移動，以目前這個路徑來說，發海警的機率偏低。不過，還是有部分模式顯示，可能還是會靠近台灣海峽一些，可能視它未來路徑再評估。

關於雙颱的移動路徑，李孟軒說，重新增強的沙德爾颱風，預計移動路徑會偏東北東方向，周四大致上開始朝偏北的方向，往中國一帶移動，周五將靠近陸地之後強度又會減弱為熱帶性低氣壓。相對的，明天下半天到周四，會比較接近台灣海峽一帶。科羅旺颱風未來偏北方向，朝日本方向移動的機率比較高。

李孟軒說，沙德爾颱風逐漸靠近台灣海峽，還是受到它的外圍環流影響，今天南部地區留意局部豪雨，中部和宜蘭、台東留意局部大雨，午後北部地區留意局部大雨或短延時豪雨的出現。明後兩天主要受到沙德爾颱風外圍環流影響，各地留意局部大雨，尤其台東可能有局部豪雨。