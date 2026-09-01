快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

全國模範漁民今表揚 95歲的他力推傳統技藝 陸配開拓水產新價值

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部漁業署今舉辦「115年全國漁民節全國記者會」。記者李柏澔／攝影
農業部漁業署今舉辦「115年全國漁民節全國記者會」。記者李柏澔／攝影

農業部漁業署今舉辦「115年全國漁民節全國記者會」，本屆12名全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等5大領域，其中包含推動水產品溯源的95歲吳天南，以及首名得獎的大陸新住民雷細英，其成立食魚教室及推廣據點，致力於新住民培力與地方公益。

本屆12名全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等5大領域，今農業部長陳駿季親自為12名全國模範漁民披掛榮譽彩帶，並與台南市政府及漁會代表擲出象徵「平安、豐收、傳承」的三聖筊，為全國漁民朋友祈福，也正式揭開9月11日全國漁民節頒獎典禮暨慶祝系列活動序幕。

其中養殖漁業方面，年逾九旬的吳天南主動申請水產品溯源條碼，更將竹筏製作、漁網編補與「算漁栽」等珍貴傳統技藝傳承後世，從魚塭裡的養殖智慧到漁村裡的生活技藝，一生累積的不只是經驗，更是一代漁人的珍貴記憶。

雲林區漁會推薦的漁家婦女雷細英，20多年前從福建嫁來台灣，從文蛤、白蝦養殖出發，持續精進養殖技術與水質管理，更將漁家的生產經驗延伸至品牌經營，創立「海男子紀家水產」，以創意為傳統水產開拓新的價值，同時投入新住民培力與地方公益，讓漁家婦女的角色從魚塭走向品牌、教育與社會共好。

童黏物語親子才藝教室負責人吳國振則投入海洋生態保育，長期與學校合作推動海廢創作、珊瑚教育及食魚體驗，為地方注入新活力。

今年全國漁民節再次回到台南舉辦，以「神護漁」、「咱討海」、「塭飼魚」、「享海味」4大主題，整合沿近海漁撈、海上及魚塭養殖、傳統技藝、食魚教育、海洋永續等，融入在地特色。

漁民 陸配 水產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

青春挺台江、行動護黑琵！南市土城高中奪青年倡議論壇冠軍

漁民群聚校門口抗議 海大：兼顧科學實證與漁民福祉促成共好

培力公民科學家累積環境永續價值 彰銀推動愛自然調查行動

因應極端氣候挑戰 新北與北台7縣市攜手一年累計種下124萬顆樹

相關新聞

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

2027年春節連假2月4日至10日共7天，搭配特休與前後周末，最長可請5天連休16天；另有請2休11、請3休12方案可選。

機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自9月7日起調漲，短程航線從30美元（約新台幣949元）漲為32.5美元（約新台幣1028元），長程航線從78美元（約新台幣2467元）漲為84.5美元（約新台幣2672元），等於每人出國費用增加新台幣205元。

雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

沙德爾颱風、科羅旺颱風今天上午8時先後生成。是否有發布颱風警報機率？中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，沙德爾颱風最有可能路徑，為今天開始至周四比較偏東北方的方向移動，周四會開始偏北往中國方向移動，以目前這個路徑來說，發海警的機率偏低。不過，還是有部分模式顯示，可能還是會靠近台灣海峽一些，可能視它未來路徑再評估。

影／驚悚畫面曝！高雄青春嶺擋土牆第三度崩塌 整面牆從底部折斷

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午又傳出崩塌，是8月28日以來，第三度崩塌，在場居民和工作人員目睹擋土牆塌落，直呼驚險，幸好沒造成傷亡。

國家級警報響 午後大雷雨開炸新北、桃園 大豹溪和霞雲溪山區暴雨

低氣壓及西南風影響，中央氣象署發布新北市、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時19分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

交通部機車零違規免費抽iPhone 17、重機 4大條件一次看

115年交通安全月今天正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，交通部除邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人、全國逾7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢，更推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11輛機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品，其中最大獎為27.8萬Honda ADV350大型重型機車，民眾只要具備4大條件即可參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。