全國模範漁民今表揚 95歲的他力推傳統技藝 陸配開拓水產新價值

農業部漁業署今舉辦「115年全國漁民節全國記者會」，本屆12名全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等5大領域，其中包含推動水產品溯源的95歲吳天南，以及首名得獎的大陸新住民雷細英，其成立食魚教室及推廣據點，致力於新住民培力與地方公益。

本屆12名全國模範漁民來自遠洋、沿近海、養殖、漁家婦女及漁業資源保育等5大領域，今農業部長陳駿季親自為12名全國模範漁民披掛榮譽彩帶，並與台南市政府及漁會代表擲出象徵「平安、豐收、傳承」的三聖筊，為全國漁民朋友祈福，也正式揭開9月11日全國漁民節頒獎典禮暨慶祝系列活動序幕。

其中養殖漁業方面，年逾九旬的吳天南主動申請水產品溯源條碼，更將竹筏製作、漁網編補與「算漁栽」等珍貴傳統技藝傳承後世，從魚塭裡的養殖智慧到漁村裡的生活技藝，一生累積的不只是經驗，更是一代漁人的珍貴記憶。

雲林區漁會推薦的漁家婦女雷細英，20多年前從福建嫁來台灣，從文蛤、白蝦養殖出發，持續精進養殖技術與水質管理，更將漁家的生產經驗延伸至品牌經營，創立「海男子紀家水產」，以創意為傳統水產開拓新的價值，同時投入新住民培力與地方公益，讓漁家婦女的角色從魚塭走向品牌、教育與社會共好。

童黏物語親子才藝教室負責人吳國振則投入海洋生態保育，長期與學校合作推動海廢創作、珊瑚教育及食魚體驗，為地方注入新活力。

今年全國漁民節再次回到台南舉辦，以「神護漁」、「咱討海」、「塭飼魚」、「享海味」4大主題，整合沿近海漁撈、海上及魚塭養殖、傳統技藝、食魚教育、海洋永續等，融入在地特色。