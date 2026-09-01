公主遊輪退出台灣市場 旅行業：對旅行社衝擊大於散客 努力轉單

疫後全球旅遊市場大洗牌，郵輪公司布局考量，在台營運13年的「公主遊輪」（Princess Cruises）宣布正式撤出台灣市場。包含台灣分公司、銷售業務及官網、社群平台皆於8月底起停止服務。專家指出，影響早已發生，對旅行社衝擊大於散客，將積極協助客人轉團，處理辦法目前仍在觀望中。

人稱「郵輪一哥」的瀚威旅行社遊輪河輪總監孫珣恒表示，公主遊輪2013年進軍台灣市場，以基隆港作為母港，帶給台灣旅客較高的郵輪品質體驗，每年從台灣出發航次相當可觀。但疫情期間公主不再經營台灣母港，疫後更進一步調整全球布局，決定退出亞太市場，僅保留日本及新加坡。

Henry說，受限國人「搭機去搭郵輪」的旅遊觀念仍不普及，早在公主遊輪撤出台灣母港後，搭乘人數就已直線下降。但以旅行業出團數來看，公主郵輪仍是首選品牌，約占7至8成。因此，公主郵輪完全離開台灣，對旅行社的影響大於散客。

Henry進一步說明，台灣散客只是少了中文訂位介面，仍可使用英文官網及國外第三方平台訂購公主遊輪。但旅行社少了國內窗口對接，仍在思考如何轉單，包含和國外代理商合作，或是公主遊輪可能再找台灣大代理商協助銷售，目前郵輪公司因應對策仍不明朗。

港務公司郵輪發展處長魏碩良表示，疫情前公主遊輪用較大、較新的「紳士公主號」營運台灣市場，以旅行社包船銷售為主，如今公主郵輪全面撤出台灣，但「影響早就發生」。

魏碩良說，疫後公主遊輪不再經營台灣母港，雖經港務公司努力爭取，不論是透過旅行社包船或是邀請公主郵輪日本主管踩線，雖最終沒能讓公主回港，但每年穩定有7至8次的掛靠港。包船旅行社也漸轉與歌詩達郵輪、地中海郵輪合作。

魏碩良說，近年台灣旅遊市場不斷有其他郵輪品牌補進，總航次雖沒疫前多，但由於船舶大型化，總旅客數已超越疫前。以目前來說，全年度營運的麗星郵輪，仍是台灣郵輪市場大宗。

魏碩良強調，港務公司積極接觸各大郵輪公司，考量台灣旅客講求高CP值，將會以「船大」、「價格經濟實惠」兩大面向開發，例如皇家加勒比海、挪威郵輪等大眾化品牌，吸引郵輪公司在台建設母港，帶動國內郵輪市場蓬勃發展。