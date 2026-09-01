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中秋連假金門機位難搶 縣府啟動4天調查「訂不到的人快登記」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中秋節與教師節連假將於9月底登場，台金航線部分班次機位需求熱絡，仍有不少民眾反映家人要返鄉過節未能訂到機票。金門縣政府觀光處今天表示，將自9月3日至6日啟動「未訂妥機位鄉親需求調查」，彙整需求後再向交通部民用航空局及各航空公司爭取加開班機。圖／縣府提供
中秋節與教師節連假將於9月底登場，台金航線部分班次機位需求熱絡，仍有不少民眾反映家人要返鄉過節未能訂到機票。金門縣政府觀光處今天表示，將自9月3日至6日啟動「未訂妥機位鄉親需求調查」，彙整需求後再向交通部民用航空局及各航空公司爭取加開班機。圖／縣府提供

中秋節與教師節連假將於9月底登場，台金航線部分班次機位需求熱絡，仍有不少民眾反映家人要返鄉過節未能訂到機票。金門縣政府觀光處今天表示，為掌握實際返鄉需求，將自9月3日至6日啟動「未訂妥機位鄉親需求調查」，彙整需求後再向交通部民用航空局及各航空公司爭取加開班機。

縣府指出，今年中秋暨教師節連假管制期間為9月24日至29日，台金航線已分別開放第一波及第二波機位訂位，但經了解，部分航線需求較高，仍有鄉親未能搶到返鄉機位。為避免鄉親因機位不足無法返鄉，縣府決定透過需求調查掌握「實際還有多少人沒有機位」。

此次調查自9月3日（週四）至6日（週日）受理，共4天，調查範圍涵蓋台金5條航線，凡中秋暨教師節連假期間尚未訂妥機位、有返鄉需求的鄉親，都可透過網路系統登記。

縣府表示，民眾可上網填寫需求資料，網址：https://www.flight.url.tw/；如有登錄問題，也可於上班時間洽縣府縣民服務中心協助辦理，外縣市民眾可撥打免付費專線0800-318823，由專人協助登錄。

縣府強調，需求調查並非訂票，而是為掌握尚未取得機位的返鄉需求。調查結束後，縣府將立即統計、彙整資料，據此向民航局及航空公司爭取運能，希望透過加開班機等方式，增加返鄉機位供給。

縣府也提醒，連假管制期間機位有限，鄉親若已經訂妥機票，無須重複登記，以免造成需求統計失真，也可能影響其他尚未取得機位民眾的權益。

此外，管制期間的訂位機票均有相關使用規範，包括「限當日有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等規定，並實施「退票費用分級制」。縣府提醒，已訂票的鄉親務必留意相關規定，實際航班及票務資訊仍以各航空公司公告為準。

金門 中秋節 航線

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