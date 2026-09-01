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機票變更貴！航空燃油附加費調整 長程航線從78美元漲至84.5美元

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連續2月調漲 國籍航空燃油附加費9月7日起短程增79元、長程增206元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

受近期國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費再度調漲，短程航線自9月7日起由30美元(新台幣948元)調升至32.5美元（新台幣1,027元），長程航線由78美元（新台幣2,465元）調升至84.5美元（新台幣2,671元），為連續第2個月調漲。交通部民用航空局並要求航空公司充分揭露相關資訊，以維護旅客消費權益。

民航局表示，2005年即與國籍航空公司建立客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價作為收費基準。油價未達40美元時不收費；40美元至未滿50美元時開始收費，短程航線為5美元、長程航線為13美元；其後油價每增加10美元，短程增加2.5美元、長程增加6.5美元。

依中油最新公告，國際航線航空燃油價格由每桶147.57美元上漲至156.79美元，燃油附加費收取級距也由第12級升至第13級，國籍航空國際線燃油附加費同步調整，9月7日起短程航線由30美元升至32.5美元，長程航線由78美元升至84.5美元。

這也是今年以來國籍航空國際線燃油附加費第5度調整。回顧今年調整情況，4月7日因油價走高，短程、長程分別調升至45美元、117美元；6月7日因油價回落降至35美元、91美元，7月7日再降至27.5美元、71.5美元；8月9日則因油價反彈重新調升至30美元、78美元，本次9月7日再調至32.5美元、84.5美元。

民航局指出，為降低旅客對燃油附加費調漲的疑慮，已要求航空公司以適當方式揭露相關背景資訊，包括油料成本占整體營運成本比例或計算方式等，旅客也可洽詢航空公司或至官網查詢最新收費資訊。

國籍航空 調漲 中油公司

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