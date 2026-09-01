中研院院區開放日 AI解謎、無人機模擬、1728年大象快遞登場

中央研究院年度科普盛事「院區開放Open House」 活動今年邁入第29屆，自10月起盛大展開！由10月3日「兒童科普日」率先開跑、10月17日「院區開放日」，及11月14日台南沙崙南部院區「南院開放日」分別接力登場。逾300場活動涵蓋宇宙與生命演化、AI、永續發展、歷史文化等多元主題，結合科普演講、互動遊戲、實驗及手作，歡迎大小朋友走進中研院，親近科學、享受知識探索的樂趣。活動詳情請見官方網站（https://openhouse.sinica.edu.tw）。

兒童科普日推出60多場專為國小孩童打造的活動，「森林疑雲：神祕大腳印愈來愈近！」讓孩子化身為「草原國」與「高原國」決策者，在沉浸式故事中認識國際關係的「安全困境」。「文物館陞官圖」將傳統「陞官圖」放大成真人版大地遊戲，體驗古人步步高陞的歷程。「電力啟動！全城解危大作戰」透過卡牌遊戲，認識太陽能、風力等各種發電方式與環境影響。

院區開放日重頭戲主題演講以「探索未知：宇宙、生命與人類」為題，將由院長陳建仁主持，邀請天文所副研究員陳科榮、生物多樣性研究中心副研究員王忠信及社會所研究員江彥生，分別從宇宙演化、生命演化，以及AI與人類社會等角度，帶領大家從最新研究趨勢看見未來。

想穿越時空嗎？「幕府將軍請簽收！1728年的大象快遞」跟著300年前從越南遠渡日本的大象，揭開18世紀東亞海洋貿易的故事。「探索檔案・看見台灣」全新史料常設展，精選跨越數百年的珍稀檔案，重現不同時代台灣與世界的連結。「起飛吧！無人機模擬挑戰」體驗在接近台灣真實地理環境與飛航規範的數位模擬場域，操作無人機飛上天際。

南院開放日推出AI、量子科技、海洋科學、科學史與數位典藏，帶來豐富的跨領域科普體驗。「一起來改AI的考卷！」翻轉對人工智慧的想像，邀請民眾從「改考卷」了解訓練AI背後需要的人工作業。「青少年數位模擬遊戲」讓參與者進入青少年的日常情境，面對3C誘惑與挑戰，重新思考自己的數位生活。

想參加院區開放活動者，即日起可至活動官網註冊會員，規劃專屬於你的探索攻略。超過7成活動無需事前報名，現場即可參加。

為確保活動參與品質，少數活動為確保活動品質，採預約登記抽籤制。3場活動的第一階段預約登記時間均自9月7日（周一）起至9月14日（周一），並統一於9月15日（周二）公布抽籤結果。結果公告後，倘剩餘名額將同步釋出，並開放第二階段登記至各場活動日前：「兒童科普日」至9月29日（周二）、「院區開放日」至10月12日（周一）、「南院開放日」至11月9日（周一）。活動內容、登記方式及相關資訊可至官網查詢。