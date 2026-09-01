整理包／騎士2個月零違規抽iPhone、機車！參加資格、方式一次看

115年交通安全月今（1）日正式登場，交通部公路局今年針對機車族推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，只要持有有效機車駕照、名下有機車，並在活動期間維持「零違規、零肇事」，就有機會把機車、iPhone 17、GARMIN智慧手錶等獎品帶回家。

究竟怎麼報名？哪些違規會失去資格？《聯合新聞網》整理活動時間、參加資格、獎項與抽獎方式。

早鳥享雙倍抽獎機會！活動時間與報名管道

活動報名時間為8月28日中午12時至9月30日，並分成早鳥、一般報名兩階段。

第一波「早鳥報名」：8月28日中午12時至9月15日

符合資格者可參加第一波、第二波抽獎，也就是有2次抽獎機會。

第一波資格認定期間為9月1日至9月30日，預計10月30日抽獎、11月6日公告；第二波則會再次檢查9月1日至10月31日期間的紀錄，預計11月30日抽獎、12月7日公告。

第二波「一般報名」：9月16日至9月30日

符合資格者可參加第二波抽獎，共1次抽獎機會，資格認定期間為9月1日至10月31日。

值得注意的是，早鳥報名者即使第一波已經中獎，只要第二波資格仍然符合，還是可以繼續參加第二波抽獎。

報名管道

民眾可透過公路局官網，登入「115年交通安全月」活動網站（https://safety115.thb.gov.tw）進行線上報名。

2026機車常用族交通零違規抽獎活動時間表。圖／AI協作

報名資格是什麼？

想報名活動，須同時符合以下基本條件：

⠂具有中華民國國籍。 ⠂持有合法且有效的中華民國機車駕照。 ⠂本人名下登記有機車，且機車牌照為有效狀態，不能是停駛、繳銷、註銷或報廢等狀態。 ⠂在指定期間至活動網站完成報名，填寫姓名、身分證字號、聯絡電話等資料。 ⠂資格認定期間內，駕駛汽車及機車均無交通違規紀錄。 ⠂資格認定期間內，駕駛汽車及機車均無道路交通事故肇事紀錄。

每一身分證統一編號限登錄一次，不得重複報名；重複登錄者，公路局經事後比對檢核，僅予保留最後一筆或經確認之有效報名資料。

報名成功就可以抽獎嗎？怎麼抽獎？

不一定。公路局採取「先報名、事後檢核」方式，因此民眾在網站完成報名時，系統不會立即顯示是否具備抽獎資格。

想真正進入抽獎名單，在各波資格認定期間內，必須同時做到「零違規」和「無肇事」，其中「零違規」以公路局監理資料庫查核結果為準，「無肇事」則以內政部交通事故資料庫查核結果為準。換句話說，活動雖然鎖定「機車常用族」，但資格審查並非只看騎機車有沒有違規，開汽車的交通紀錄也會一起檢查。不符合資格者不會被列入抽獎名冊，公路局也不會另外個別通知。

抽獎將採公開方式辦理，由律師及公路局政風單位共同見證，並透過網路直播或其他方式公開抽獎過程。

有哪些獎品？

這次最大亮點是多家機車品牌加入，兩波合計準備11輛機車，車款包括Honda ADV350、SUZUKI Gixxer 250、Gogoro Pulse Ultra、SYM DRG、KYMCO G7、YAMAHA CUXiE等。

另外還有10支iPhone 17 256GB、10支GARMIN vívoactive 5智慧手錶，以及全罩式安全帽、3/4罩安全帽、遠東百貨禮券、星巴克禮物卡、7-ELEVEN禮券、全家咖啡、萊爾富抽取式衛生紙等，全部獎項超過800個，總價值逾200萬元。

第1波獎項清冊。圖／AI協作 第2波獎項清冊。圖／AI協作

中獎後怎麼知道？如何領獎？

得獎名單會公布在活動網站，公路局也會以正式公文通知得獎者。要特別注意，公路局寄送通知使用的是駕駛人管理系統內登記的「駕駛人駕籍地址」，如果搬家後沒有更新地址，導致通知無法送達，公路局不會另外重新寄送，因此參加者最好確認自己的駕籍資料是否正確。

若獎品由合作企業提供，例如機車、iPhone、智慧手錶等，公路局會在通知公文中提供獎項企業聯絡窗口，由中獎者自行聯繫，完成身分核對、文件繳交、所得稅扣繳及相關領獎程序。第一波得獎者須在12月13日前聯繫獎項提供企業，並於116年1月13日前完成必要領獎程序；第二波得獎者則須在116年1月14日前聯繫企業，並於116年2月24日前完成相關程序。

若獎品是由公路局提供，例如部分超商商品，則會以正式公文提供獎項序號及領取方式，中獎者須自行至指定超商APP登錄，並在APP標示期限內領取。逾期沒有完成程序，就會視同放棄。

抽到機車、iPhone等大獎要繳稅嗎？

要視獎品價值而定。依活動規定，獎項價值達1,000元（含）以下者，獎項提供單位得免列單申報。獎品價值達2萬0010元以上，中獎者原則上須負擔獎品價值10%的中獎所得稅，完成繳納後才能領取獎品。

如果抽中機車，領牌所需的檢驗費、號牌費、行照費、強制險、使用牌照稅、公路使用養護安全管理費，以及可能產生的代辦費用，也由中獎者自行負擔。