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國泰航空歡慶80周年 指定航點機票82折起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國泰航空歡慶80周年指定航點機票82折起。圖／國泰提供
國泰航空歡慶80周年指定航點機票82折起。圖／國泰提供

國泰航空迎接成立80周年，推出限時「80周年飛躍賞」機票優惠再掀搶票潮！即日起至9月15日開放訂票，台北、高雄出發的指定來回經濟艙機票，全球73個精選航點82折起，國泰會員輸入優惠碼，最高可折抵新台幣1,880元，適用出發日期自9月10日至2027年3月31日。

這波周年優惠涵蓋香港、中國大陸、日本、東南亞、歐洲、北美、紐澳、中東及南非等航點，其中東南亞及中國大陸9折起，日本航線另有指定折扣，歐洲及北美最低82折起，紐澳則9折起，對於近期已開始規劃秋冬及明年春季出國行程的旅客，可望成為一波搶票誘因。

國泰會員還能使用指定優惠碼享額外折扣。香港、中國大陸及東南亞航線輸入「CX80HKTW」，每張來回機票折抵580元，限前1,800張；東京、大阪、名古屋輸入「CX80JPTW」，每張折抵680元，限前2,250張；長程航線輸入「CX80ECONTW」，每張最高折抵1,880元，限前600張。

除了票價優惠，活動期間加入國泰會員計劃，可享最高1,946「亞洲萬里通」獎勵里數；完成預訂的前100名顧客，另有下一趟旅程機票72折等優惠。

國泰航空表示，1946年成立至今已滿80周年，從區域航空公司逐步發展為國際航空品牌，此次推出周年優惠，主要希望透過票價及會員方案，吸引旅客提前規劃下一趟國際旅程。

此外，國泰同步推出特選經濟艙限時升級方案。9月30日前預訂台北或高雄出發、經香港轉機至指定航點的特選經濟艙來回機票，可加價4,000元選購「旅行升級方案」，享台港段來回升等商務艙及全程4次貴賓室禮遇。

國泰航空 國泰 機票

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