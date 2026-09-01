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雙颱共存…沙德爾外圍環流加持雨勢恐更猛烈 氣象署估海警機率低

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
沙德爾颱風和科羅旺颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風和科羅旺颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

沙德爾颱風、科羅旺颱風今天上午8時先後生成。是否有發布颱風警報機率？中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，沙德爾颱風最有可能路徑，為今天開始至周四比較偏東北方的方向移動，周四會開始偏北往中國方向移動，以目前這個路徑來說，發海警的機率偏低。不過，還是有部分模式顯示，可能還是會靠近台灣海峽一些，可能視它未來路徑再評估。

最近天氣主要受到低壓帶影響，所以比較不穩定，從昨天開始，台灣附近的西南風也有開始增強的情形，所以水氣比較豐沛，昨天在恆春半島和台東局部地區已經有局部豪雨發生，預計今天西南風仍偏強，所以南部地區還是要留意會有局部豪雨的情況。

從南海向東延伸到琉球附近海面一帶，都是低壓帶的環境，台灣就位在其中。台灣附近雲量偏多，且盛行偏西南風，所以迎風面南部地區目前降雨比較明顯。

目前洋面上有兩個熱帶系統，李孟軒表示，一個是位在南海、沙德爾颱風的殘骸，從中國登陸之後，逐漸強度減弱，路徑往南，昨天來到南海的時候逐漸重整，變成熱帶性低氣壓，然後在今天上午8時增強回輕度颱風的程度，預計未來朝東北東方向移動。另外一個位在琉球東方海面的，今天上午增強為輕度颱風科羅旺。

關於雙颱的移動路徑，他說，重新增強的沙德爾颱風，預計移動路徑會偏東北東方向，周四大致上開始朝偏北的方向，往中國一帶移動，周五將靠近陸地之後強度又會減弱為熱帶性低氣壓。相對的，明天下半天到周四，會比較接近台灣海峽一帶。科羅旺颱風未來偏北方向，朝日本方向移動的機率比較高。

降雨現況，李孟軒表示，目前環境偏西南風，最主要是迎風面的中南部地區降雨會比較多，尤其南部地區降雨比較明顯，屏東時雨量來到30毫米，氣象署已經針對高屏地區發布豪雨特報。

未來降雨趨勢，他說，今天受到低壓帶影響，且西南風偏強，所以今天在嘉義以南地區降雨時間比較長，而且南部地區留意局部豪雨發生的情況，花東和中部今天也可能會有局部大雨發生。北部地區降雨會比較偏向中午過後，可能會有午後熱對流的加乘，所以中午過後會有局部大雷雨，來到大雨或短延時豪雨的機率。

今晚開始，風向逐漸從西南風轉為偏南風的環境，西半部地區降雨稍微緩和一些，不過南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，台東地區偏迎風面，留意今晚到明晨降雨。

李孟軒表示，明天、周四隨著沙德爾颱風比較靠近台灣海峽一帶，它的外圍環流會影響天氣。明天風向偏南風環境，所以降雨比較明顯的地方在南部和花東地區，尤其台東預估明天可能來到局部豪雨的等級。南部和花蓮有局部大雨，其他地區偏向午後山區可能有局部大雨的機率。

周四還是偏南風，李孟軒說，西半部、東北部留意局部大雨，北側降雨可能偏向中午過後的雨勢，花東地區留意會有一些局部較明顯的降雨情形。

李孟軒表示，周五、周六隨著沙德爾颱風逐漸往中國移動，會減弱，它對台灣的影響相對緩和。不過，台灣還是位在低壓帶的環境裡面。風向的部分，由於科羅旺颱風北上，會對台灣帶來偏東北風的環境，北部地區變成迎風面，留意較大雨勢，其他地區還是會有降雨情形。

他說，周日之後，隨著低壓帶環境逐漸減弱的過程，迎風面的北部地區降雨逐漸變少，其他地區偏向午後雷陣雨的天氣型態，不會再是一整天降雨的情形。

最近還是低壓帶的環境，另外南邊也有沙德爾颱風逐漸靠近台灣海峽，還是受到它的外圍環流影響，今天南部地區留意局部豪雨，中部和宜蘭、台東留意局部大雨，午後北部地區留意局部大雨或短延時豪雨的出現。明後兩天主要受到沙德爾颱風外圍環流影響，各地留意局部大雨，尤其台東可能有局部豪雨。

今天到周四，南部、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖，沿海留意長浪出現，前往海邊活動特別注意安全。

科羅旺颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
科羅旺颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

沙德爾颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
沙德爾颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 沙德爾 機率 颱風

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