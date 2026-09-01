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影／驚悚畫面曝！高雄青春嶺擋土牆第三度崩塌 整面牆從底部折斷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午又傳出崩塌，是8月28日以來，第三度崩塌，在場居民和工作人員目睹擋土牆塌落，直呼驚險，幸好沒造成傷亡。

由於昨天高雄市小港區又下豪雨，今天上午9時許，小港區松富街旁的擋土牆，1面約20公尺，又在黃泥不斷滲出之後突然崩塌。

小港區山明里長陳阿子當時正在現場，與工作人員紛紛閃避才躲過崩落的擋土牆。陳阿子說，這已經是松富街擋土牆第三次崩塌。

陳阿子說，從8月28日第一次崩塌後，已經疏散擋土牆前面的居民，可是工程人員連日施工，附近國宅居民也反映夜裡機械聲太吵，施工最晚只能到晚上10時。她說，松富街從松仁街到松達街都靠山壁，希望市府能因這次崩塌事件，好好把這裡的擋土牆整理好，不要再令居民擔心受怕。

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆疑因連日豪雨，土壤含水量過高，在8月28日、8月30日已接連發生2次坍塌。市府工務局已啟動緊急應變機制，持續封鎖現場並預防性撤離周邊住戶。

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供

高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午第三度崩塌。圖／讀者提供

擋土牆 高雄 崩塌

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