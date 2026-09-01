聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚悚畫面曝！高雄青春嶺擋土牆第三度崩塌 整面牆從底部折斷
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆今天上午又傳出崩塌，是8月28日以來，第三度崩塌，在場居民和工作人員目睹擋土牆塌落，直呼驚險，幸好沒造成傷亡。
由於昨天高雄市小港區又下豪雨，今天上午9時許，小港區松富街旁的擋土牆，1面約20公尺，又在黃泥不斷滲出之後突然崩塌。
小港區山明里長陳阿子當時正在現場，與工作人員紛紛閃避才躲過崩落的擋土牆。陳阿子說，這已經是松富街擋土牆第三次崩塌。
陳阿子說，從8月28日第一次崩塌後，已經疏散擋土牆前面的居民，可是工程人員連日施工，附近國宅居民也反映夜裡機械聲太吵，施工最晚只能到晚上10時。她說，松富街從松仁街到松達街都靠山壁，希望市府能因這次崩塌事件，好好把這裡的擋土牆整理好，不要再令居民擔心受怕。
高雄市小港區松富街青春嶺的擋土牆疑因連日豪雨，土壤含水量過高，在8月28日、8月30日已接連發生2次坍塌。市府工務局已啟動緊急應變機制，持續封鎖現場並預防性撤離周邊住戶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。