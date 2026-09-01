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中油加油會員新制今上路 民眾加油免帶卡、輕鬆累積點數
台灣中油宣布，全面調整會員服務機制，未來將以「中油Pay」App作為主要的申辦與使用管道，提供民眾免帶卡、輕鬆累積點數的便利體驗。
台灣中油表示，考量部分民眾仍有實體卡的使用習慣，9月1日起仍會於部分加油站持續提供實體會員卡申辦服務，但將酌收50元工本費，且申辦後須由會員自行完成線上啟用方可使用。
為鼓勵會員轉向使用數位化服務，台灣中油也針對中油Pay推出多項優惠與實用功能，包含停卡回饋5000點，申辦實體卡並完成線上啟用的會員，若事後於中油Pay停用該張實體卡，系統將直接回饋5000點會員點數至中油Pay帳戶中。
其次，使用中油Pay進行加油支付，獲得的會員點數為實體卡消費的2倍，能更快累積點數；同時，中油Pay也提供「點數合併」功能，可將多張會員卡點數一鍵合併；同時支援「點數轉贈」，方便會員將點數分享給親友使用。
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