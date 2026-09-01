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交通部機車零違規免費抽iPhone 17、重機 4大條件一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11輛機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品，其中最大獎為27.8萬Honda ADV350大型重型機車（右二）。記者胡瑞玲／攝影
交通部推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11輛機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品，其中最大獎為27.8萬Honda ADV350大型重型機車（右二）。記者胡瑞玲／攝影

115年交通安全月今天正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語，交通部除邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人、全國逾7000家機車行設置「機車安全守護站」提供免費機車安全健檢，更推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11輛機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品，其中最大獎為27.8萬Honda ADV350大型重型機車，民眾只要具備4大條件即可參加。

今年1至6月機車事故件數有16萬8333件，相比去年同期17萬5269件，減少4%。交通部今年9月至10月推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，鼓勵民眾從日常駕駛做起，養成遵守交通規則的習慣，符合資格的機車常用族就有機會參加抽獎，獎項超過800個、總價值逾200萬元，最大獎為台灣本田提供高達27.8萬的ADV350大型重型機車，還有11輛機車、10支iPhone17、10支GARMIN智慧手錶、安全帽，以及百貨、超商禮券與咖啡好禮等，邀請民眾響應維持交通零違規安全駕駛。

交通部公路局長林福山表示，活動自8月28日中午12時起開放報名，9月15日前早鳥報名符合資格的民眾可享2次抽獎機會；9月16日至9月30日報名符合資格者也有1次抽獎機會。

抽獎資格需具備4大條件，包含具有中華民國國籍、持有有效機車駕照、名下有機車、車輛牌照在有效期間，林福山指出，符合具上述資格者目前約有1268萬人，活動期間，騎乘機車及駕駛汽車均無交通違規及道路交通事故肇事紀錄等即可抽獎。截至今天上午10時止，活動網站已有92萬人次瀏覽，53萬人完成報名。

民眾可下載監理服務APP或至公路局抽獎網站報名（https://safety115.thb.gov.tw），也可至公路局官網網站（https://www.thb.gov.tw/）於首頁點擊活動BANNER即可連結至抽獎網站報名參加。

115年交通安全月今天正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。圖／交通部提供
115年交通安全月今天正式啟動，今年以「守護機車安全、延續停讓文化」為雙主軸，並以「騎車毋通趕，停讓保平安」為宣導標語。圖／交通部提供

今年交通安全月交通部邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人。圖／交通部提供
今年交通安全月交通部邀請八點檔女神陳珮騏作為代言人。圖／交通部提供

交通部推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11台機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品。記者胡瑞玲／攝影
交通部推出「機車常用族交通零違規抽獎活動」，提供超過包含11台機車、10支iPhone 17等800項、總獎值逾200萬元的獎品。記者胡瑞玲／攝影

活動時程。圖／公路局提供
活動時程。圖／公路局提供

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