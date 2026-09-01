1年暴瘦8公斤竟是直腸癌 醫示警「大便習慣改變」超過2周別再拖

工作忙、三餐不正常，出現腹脹、腹瀉，不少人第一時間可能歸咎於壓力太大，但小心癌症警訊藏在其中。一名60歲跨國企業高階主管，近一年排便習慣改變、經常腹瀉，卻一直以為是工作壓力及飲食不規律所致，直到同事發現他明顯消瘦，一年竟掉了8公斤，才趕緊安排大腸鏡檢查，結果赫然發現直腸腫瘤，切片確診為「直腸腺癌」。

根據國健署最新資料，大腸癌發生人數高居國人十大癌症第2位、死亡人數居第3位。大腸癌早期沒有明顯症狀，若等到身體出現異常才就醫，可能已錯失早期發現時機。但若能在第0至1期發現，5年存活率可達9成以上。

北投健康管理醫院副院長梁程超表示，這名60歲患者長年因工作往返海外，生活忙碌，三餐多在外解決。近一年陸續出現容易腹脹、排便習慣改變及經常腹瀉等問題，始終沒有特別就醫，直到同事察覺他整個人瘦了一圈，短短一年體重減少8公斤，才接受大腸鏡檢查。

檢查發現患者直腸有疑似惡性腫瘤，經切片病理檢查證實為直腸腺癌，隨即轉介直腸外科治療。進一步健檢發現，同時有逆流性食道炎、胃潰瘍、幽門螺旋桿菌感染、表淺性胃炎，以及腸上皮化生合併輕度細胞分化不良等多項消化道問題。

梁程超指出，許多人誤以為大腸直腸癌一定會出現「血便」或劇烈腹痛，其實早期症狀可能相當不典型。包括排便習慣突然改變、持續腹脹、腹瀉與便秘交替、糞便變細、不明原因體重下降、血便或貧血，都可能是腸道發出的警訊。

尤其「排便習慣改變」不能拖。梁程超提醒，如果症狀持續2至3周以上，或同時出現體重下降、血便、貧血等狀況，不要只是自行服用腸胃藥。尤其40歲以上、有大腸癌家族史、曾發現腸道息肉或具有其他高風險因子者，更應就醫評估。

大腸鏡可直接觀察大腸與直腸黏膜，發現可疑病灶時能同步切片，部分息肉也可在檢查時直接切除。國健署目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具大腸癌家族史者，每2年1次公費定量免疫法糞便潛血檢查。即使沒有血便或腹痛，也別忽略身體持續出現的細微改變，「莫名變瘦」不一定是好事，及早找出原因，才能避免把癌症警訊誤當成壓力或腸胃小毛病。