致癌油案又一樁！食藥署邊境攔截20公噸馬來西亞棕櫚油 2級致癌物超標

國內近期爆發食用油脂檢出致癌物苯駢芘（BaP）事件，衛福部食藥署於邊境針對植物性、高風險食用油脂全面採加強抽批查驗，從過去2%至10%抽驗比率，調升至20%至50%，將持續至今年底。食藥署今天公布揪出一批共20公噸進口棕櫚油，驗出世界衛生組織癌症研究機構（IARC）定義為第二級致癌物的「縮水甘油脂肪酸酯」超標，依規定需求數退運或銷毀，且進口業者調整為逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，業者「碁富食品股份有限公司」進口一批馬來西亞棕櫚油，合計共20公噸140公斤，檢出縮水甘油脂肪酸酯1561μg/kg，已超過法規上限1000 μg/kg，依規定對該公司在邊境抽驗比率調升為逐批；食藥署因應致癌食用油事件，已將包括棕櫚油在內，製程風險較高的植物油納入加強抽批查驗對象，將持續至今年底為止，抽驗比率為20%至50%。

劉芳銘指出，於邊境加強抽驗植物油苯駢芘含量時，食藥署也會同步檢驗其他汙染物質是否超過衛生安全標準，以本次馬來西亞棕櫚油為例，檢出縮水甘油脂肪酸酯超標，但苯駢芘檢驗合乎標準。

知名日式料理「初魚料亭」母公司「豊漁貿易有限公司」報驗一批日本海蘊，檢出無機砷每公斤1.7毫克，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」無機砷於藻類限量為每公斤1.0毫克，劉芳銘指出，這批共3公斤日本海蘊必須退運或銷毀，且食藥署針對「豊漁貿易有限公司」在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘指出，今年2月24日至8月24日近半年內，食藥署受理日本其他海草及藻類，報驗50批，檢驗不合格4批，不合格率8.0%，檢驗不合格原因為無機砷不合格，食藥署已經從今年8月18日起至9月30日止，針對日本的其他海草及藻類在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

「程盈有限公司」進口一批香港調味料「馬拉盞」，檢出蘇丹色素一號，依規定香港在邊境必須銷毀，不得退運。劉芳銘指出，2月24日至8月24日止，受理香港的其他調味醬，報驗87批，檢驗不合格1批，不合格率1.2%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格，已自8月19日起至明年8月18日止，要求香港調味料100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。