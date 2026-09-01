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尪打呼突然不吵了…她靠近看「嘴唇發紫」 急做CPR撿回一命

聯合新聞網／ 綜合報導
枕邊人熟悉的打呼聲突然出現異常，甚至「安靜太久」，可能代表身體正在發生緊急狀況。示意圖／AI生成
枕邊人熟悉的打呼聲突然出現異常，甚至「安靜太久」，可能代表身體正在發生緊急狀況。示意圖／AI生成

「枕邊人的打呼聲，的確很煩，但有些夜晚，你嫌棄了很多年的那個聲音，可能正是救命的警報。」ICU醫師陳志金日前在臉書發文分享臨床經驗，提醒民眾，真正需要注意的可能不只是鼾聲很大，而是原本熟悉的打呼聲突然出現異常，甚至「安靜太久」，可能代表身體正在發生緊急狀況

陳志金分享，自己曾遇過一名因腦出血送醫的患者，妻子半夜醒來時，覺得丈夫當天的打呼聲「怪怪的」，原本只是想推他一下、叫他翻身，沒想到丈夫張開眼睛後，竟出現一側手腳完全抬不起來的情況，經檢查後確認是腦出血。

他表示，有時候，長期睡在身邊的伴侶，可能比任何儀器都更早察覺「他今天不一樣」。

另一起案例則與睡眠呼吸中止症有關。陳志金指出，一名ICU病人的妻子描述，丈夫平時睡覺會打呼，而且常常「打一下、停一下」，停了一陣子後突然「吼」一大聲，接著像嗆到般咳嗽幾聲。這種打呼、呼吸停止、缺氧，接著突然恢復呼吸的情況，是阻塞型睡眠呼吸中止症常見的表現。

然而，有一天妻子發現情況不對，「那一次，他安靜得太久了」。她靠近查看後，發現丈夫嘴唇已經發紫，怎麼叫都叫不醒，也沒有正常呼吸，於是趕緊將丈夫拖到地板上，依照電話另一頭的指示開始進行CPR

所幸丈夫最後被救回，也在後續檢查中確認患有嚴重的睡眠呼吸中止症。陳志金回憶，當時他走到病床旁告訴患者，「你真的要好好謝謝你太太」，因為那天不是妻子嫌丈夫吵，而是她察覺「你突然不吵了」。

陳志金提醒，並非所有打呼的人都有睡眠呼吸中止症，太累、熬夜、鼻塞感冒，甚至飲酒後，都可能讓鼾聲變得更加明顯。不過，如果睡眠時反覆出現呼吸停頓、突然喘醒或嗆咳，且白天經常昏昏欲睡，就應提高警覺。

此外，如果原本已經持續多年的打呼聲，某一天突然和往常不同，也值得留意。陳志金指出，急性神經系統問題如腦中風、腦出血發生時，也可能出現和平常不同的鼾聲或呼吸型態，但單靠鼾聲本身無法判斷病因，若同時出現意識改變、單側肢體無力等症狀，應立即就醫。

至於不少夫妻因鼾聲嚴重而選擇分房睡，陳志金表示，可以理解長期被鼾聲吵醒的痛苦，但如果對方疑似有睡眠呼吸中止症，真正需要處理的並非只是「誰去睡客房」，而是應鼓勵打呼者接受醫療評估，找出原因並接受適當治療。

他也特別提醒，原本就有嚴重打呼、疑似睡眠呼吸中止症的人，睡前應避免飲酒，因酒精可能使上呼吸道肌肉更加鬆弛，增加呼吸道阻塞，讓缺氧情況更加嚴重。

陳志金最後以「真正熟悉你的人，不只聽得出你的聲音，也聽得出你的沉默」形容枕邊人的重要性。他提醒，打呼本身未必代表疾病，但若出現反覆呼吸停止、喘醒，或和平常明顯不同的呼吸型態，應儘早就醫檢查，「有些檢查，早一點做，總比某一天在半夜做CPR好多了。」

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陳志金 CPR 打呼 緊急狀況

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