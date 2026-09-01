國旅補助上路有用嗎？逾半民眾選國旅是這原因

2026年國旅補助1日正式上路。1111人力銀行最新調查顯示，國人選擇國內旅遊，最主要原因不是價格便宜，而是「不用請假太多天」，占52.8%；另有50.3%看中交通時間短、容易安排，顯示「方便」仍是國旅最大優勢。

交通部觀光署自9月1日起啟動總預算33.3億元「觀光雙輪驅動方案」，包含本島住宿補助2,000元，離島補助2,500元，及生日券1,200元，每人最高可獲3,200元至3,700元補貼，日前已自8月25日起開放民眾上網登記，各地方政府也陸續推出加碼優惠，希望刺激平日旅遊及地方消費。

近年國旅市場其實持續擴張。1111人力銀行引用觀光署統計，2025年國內旅遊達2億4,761萬旅次，年增11.52%，旅遊總支出攀升至5,643億元、增加9.4%，旅次與支出雙雙寫歷年新高；不過，其中高達79.1%為當日往返，顯示短天數、輕旅行已成為國旅主要型態。

1111人力銀行調查也顯示，國人對國旅最滿意的前三項依序為語言通暢57.6%、交通方便49.3%及文化熟悉47.2%。至於選擇國旅原因，「不用請假太多天」以52.8%居冠，其次是交通時間短、容易安排50.3%，另有48.7%認為國旅可以「說走就走」，家庭親子需求則占26.8%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，上班族休假時間有限，長途出國往往需要提前安排假期，包括搶機票、搶飯店，因此國旅相對容易成行，成為上班族享受小確幸的日常；再者，國內旅遊不需要長時間搭飛機、轉機或處理繁複的出入境流程，從出發到抵達目的地的時間較短，能把更多時間真正用在遊玩。

曾仲葳指出，對於有孩子的家庭而言，交通便利、旅程較短、語言溝通容易，都能降低帶孩子出遊的負擔，加上國內各地有主題樂園、親子景點、農場露營等，能滿足不同年齡層家庭的休閒需求。整體而言，國旅的核心競爭力不是便宜，而是「方便」。

國旅補助也可望替觀光服務業帶來人力需求。1111統計，截至2026年8月底，觀光、住宿及餐飲業正職及兼職工作機會合計達25.1萬多筆，其中餐飲業職缺最多，達17.2萬個。曾仲葳表示，國旅補助不只是「旅遊紅包」，更是刺激內需、活絡地方經濟的強心針，當政策補助碰上國人短期旅遊的剛性需求，住宿、餐飲、觀光休閒等第一線服務產業勢必迎來更多消費人潮，也同步反映在就業機會。