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泡麵、餅乾全上桌？醫：普渡供品非愈多愈好 最需注意的是「香灰」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，「香灰」是普渡時容易忽略的問題，因祭拜過程中會有香、金紙及風吹等因素，如果食品完全裸露在外，可能增加灰塵或異物汙染的機會。聯合報系資料照
翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，「香灰」是普渡時容易忽略的問題，因祭拜過程中會有香、金紙及風吹等因素，如果食品完全裸露在外，可能增加灰塵或異物汙染的機會。聯合報系資料照

農曆七月普渡，許多家庭、公司行號準備三牲、水果、餅乾、飲料、泡麵等各式供品。傳統上，普渡象徵祈求平安、感謝祖先與敬奉好兄弟，但從健康角度來看，普渡其實也是一場「飲食考驗」。翰鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，中元節通常仍處於炎熱、潮濕的夏季，普渡供品又常以高油、高鹽、高糖及加工食品為主，加上祭拜過程可能長時間放在戶外，如果沒有注意保存，不但容易增加腸胃負擔，也可能造成食安問題。

「拜拜是求平安，結果供品吃完反而胃脹、腹瀉、血糖血脂上升，就有點本末倒置了。」周宗翰說，中元普渡可以融入養生概念，從「怎麼買、怎麼拜、怎麼吃、怎麼保存」四個環節著手，讓傳統習俗與現代健康生活並行。

普渡供品不是愈澎湃愈好，「適量」本身就是一種養生。很多人準備供品時，最容易「怕不夠」。於是餅乾、飲料、泡麵一箱一箱的買，再加上肉類、水果、糕餅，最後供品多到家人吃好幾個星期。周宗翰說，中醫講究「飲食有節」，也就是吃東西要有節制。現代人真正需要的不是把桌子擺得滿滿的，而是思考「拜完之後吃不吃得完」。

另，普渡常見三牲，但祭拜後別變成「油脂大餐」。周宗翰表示，傳統普渡常見雞、魚、豬肉等三牲，這些食物可以提供蛋白質，但通常不是「能不能吃」，而是「怎麼吃」。建議祭拜後如要食用肉類，可以優先選擇較瘦的部位，去除明顯的皮、肥肉及過多油脂，再搭配大量蔬菜，而不是把三牲直接搭配香腸、臘肉、滷味及加工食品一起吃。

水果則是普渡供品的「養生選手」。周宗翰說，如果要選擇比較適合現代健康觀念的普渡供品，水果其實是相當好的選擇。但水果雖然比糖果、餅乾更接近天然食物，卻也不是吃愈多愈好。如芭樂、奇異果、蘋果、柑橘類等，可作為日常水果選擇；如果家中有需要控制血糖的人，則應注意水果份量，不要因為「水果很健康」就一次吃掉大量高糖水果。

中醫觀點是夏季普渡，要注意「濕熱」與腸胃負擔。周宗翰說，中醫角度來看，台灣夏季高溫又潮濕，人體容易出現所謂「濕熱」相關的不適。有些人夏天特別容易胃口不好、腹脹、口黏、疲倦、排便不順；如果又大量攝取油炸、甜食、燒烤及冰冷飲品，腸胃負擔可能更加明顯。

「拜完馬上吃」不是重點，重點是食品保存。周宗翰說，中元普渡最重要的養生原則之一，不是中醫藥，而是食品安全。普渡食品在採買、祭拜及祭拜後保存都要注意，熟食室溫放置時間應縮短，冷藏食品應維持適當低溫，若食品出現異味或變質，就不要再食用。建議普渡時盡量選擇陰涼、通風的環境，縮短供品暴露於高溫環境的時間。

周宗翰指出，「香灰」也是普渡時容易忽略的問題，因祭拜過程中會有香、金紙及風吹等因素，如果食品完全裸露在外，可能增加灰塵或異物汙染的機會。因此，供品可以適度覆蓋，食用前再清潔及處理，這些看似很小的細節，反而是中元普渡最實用的「養生」。

餅乾 泡麵 農曆七月

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