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彰化東螺溪戀戀欒樹節遇難題 台灣欒樹沒開花主辦單位沒輒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹到現在沒開花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹到現在沒開花。記者簡慧珍／攝影

時序9月，彰化溪湖鎮東螺溪流域的台灣欒樹無一開花，往年這時已開花一至兩成，距離即將邁入十周年的戀戀欒樹節僅20天，主辦單位湖埔社區大學和社團法人彰化縣就業能力教育協會盼天氣好轉，至少開花五成才能形成風曳黃金花雨的美景供遊客欣賞。

東螺溪又稱舊濁水溪，溪湖鎮流域的台灣欒樹種植長約3公里，花期美景引人入勝，但戀戀欒樹節今年不僅遭遇台灣欒樹到現在花況不理想的挑戰，選舉年為避免成為積欠選舉人情，主辦單位未對外大舉募款，面臨經費短缺的難題，不過仍策畫系列活動慶祝舉辦十周年，主辦單位透露其中一項是列舉過去九年活動主題。

彰化縣環境教育老師謝文猷今表示，台灣欒樹每年八月下旬開花，今年可能多雨、氣溫較低，東螺溪台灣欒樹迄今有花穗、沒開花，他認為可以觀察未來天氣變化，或許九月上旬回到典型「秋老虎」氣候就會催開台灣欒樹花朵。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，以往台灣欒樹這時開花一至兩成，戀戀欒樹節9月下旬舉辦時開花至少六成，秋風吹動樹稍搖曳飄下黃金花雨的美景總是吸引數以千計遊客造訪東螺溪台灣欒樹綠色隧道，今年到目前只有花穗都沒開花，不禁令人擔心活動舉辦時花朵不多，美景大打折扣。

東螺溪戀戀欒樹節部分活動延續舉辦，例如抽獎、復古服飾Cosplay、特色市集。湖埔社區大學才藝表演及成果展示，新增有獎徵答等，另有新增活動保密中，希望帶給遊客耳目一新的輕旅行感受。

彰化縣溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹只有花穗沒開花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮東螺溪的台灣欒樹只有花穗沒開花。記者簡慧珍／攝影

彰化 溪湖鎮 濁水溪

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