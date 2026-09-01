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咖啡2成分恐升壞膽固醇 醫師教「加1物」保護心血管

聯合新聞網／ 綜合報導
一杯醇香的咖啡，已成許多人開啟一日日常、不可或缺的精神續命水。示意圖／ingimage
一杯醇香的咖啡，已成許多人開啟一日日常、不可或缺的精神續命水。示意圖／ingimage

不少人每天靠一杯咖啡提神，但若健檢出現低密度脂蛋白膽固醇（LDL）偏高，喝咖啡的方式可能也是關鍵因素。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，咖啡與膽固醇的關係，除了飲用量外，沖泡方式也是需要留意的因素。

劉博仁表示，咖啡豆含有咖啡醇（Cafestol）及咖啡豆醇（Kahweol）等二萜類物質，主要存在於咖啡油脂中，攝取較多時可能影響人體膽固醇代謝，使血中膽固醇濃度上升。但經過濾紙沖泡的咖啡，能去除大部分相關油脂，減少對血脂的影響。

劉博仁引用2020年挪威研究，以20年時間，長期追蹤約50萬人的咖啡飲用習慣，結果發現，飲用「過濾咖啡」的人相較於完全不喝咖啡的人，心血管反而更健康，死亡率更低。

這項研究也讓咖啡沖煮方式受到關注。劉博仁說，濾紙可以將咖啡中的部分油脂成分攔截下來，而咖啡醇與咖啡豆醇正是其中之一，因此使用濾紙沖泡，可降低這些物質進入咖啡中的比例，保留更多的綠原酸和抗氧化物質。

至於常見的法式濾壓、土耳其咖啡等未經濾紙處理的沖煮方式，咖啡油脂含量相對較高。義式濃縮咖啡雖然沒有經過濾紙沖泡，但因萃取速度快，油脂量介於中間，只要不過量攝取即可。

劉博仁提醒，已有高血脂或具有家族病史者，在日常飲用咖啡時，可優先選擇手沖或其他使用濾紙的沖泡方式，降低咖啡油脂中相關成分的攝取，一樣可以安心享受咖啡的浪漫。

膽固醇 咖啡

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