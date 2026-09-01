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首屆「臨床護理典範100」揭曉 麻豆新樓醫院護理師陳滋惠獲殊榮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部舉辦首屆「臨床護理價值典範100表揚計畫」，麻豆新樓醫院安寧共照護理師陳滋惠（右）入選殊榮，獲衛福部長石崇良表揚。記者謝進盛／翻攝
衛福部舉辦首屆「臨床護理價值典範100表揚計畫」，麻豆新樓醫院安寧共照護理師陳滋惠（右）入選殊榮，獲衛福部長石崇良表揚。記者謝進盛／翻攝

衛生福利部舉辦首屆「臨床護理價值典範100表揚計畫」，麻豆新樓醫院安寧共照護理師陳滋惠，以深厚臨床經驗與無私奉獻精神脫穎而出，入選典範殊榮。

這次表揚計畫，先有全台各地185名優秀臨床護理人員參與評選，經過嚴謹公開徵選、書面審查及評定程序，最終遴選出100位優良護理從業人員，由衛福部長石崇良親自表揚。

陳滋惠在麻豆新樓醫院服務已28年職涯經歷豐富，曾任職於急症內外科病房及門診單位 。2年前她接下安寧共照護理師挑戰 ，轉型守護生命終點的溫柔力量，角色從過去在急性醫療中積極延長生命的「打者」，轉變為守護病人生命尊嚴與溫度的「捕手」。

陳滋惠表示，安寧護理不只是醫療技術與身體照顧的發揮，更是傾聽與陪伴 。透過耐心聆聽家屬的不捨、接納淚水，協助許多家庭在愛與尊嚴中圓滿道別 。

她認為，護理的價值，不僅止於照顧單一對象，而是深耕於整個家庭與生命故事 。跨團隊合作與社區宣導，推廣尊嚴善終理念，除了臨床照護，陳滋惠護理師亦積極發揮影響力，與醫療團隊緊密合作 ，投身教育宣導工作 。

陳滋惠也鼓勵臨床醫師參加安寧培訓，甚至引導醫療夥伴投入社區安寧療護服務 ，同時也走入社區機構與教會，大力推廣病人自主決定與尊嚴善終理念 。

新樓醫院院長劉啓擧表示，陳滋惠獲獎不僅是對其個人專業能力與奉獻精神高度肯定，更彰顯了護理人員在病人生命旅程中無可取代的陪伴價值。

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